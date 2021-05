Inter-Roma 3-1, Fonseca: “Risultato bugiardo, ora vinciamo il derby”

Il tecnico giallorosso ha commentato così la sconfitta di San Siro contro l’Inter.

Ancora una sconfitta nei big match di Serie A per la Roma di Paulo Fonseca che, nonostante una prestazione a tratti positiva, non riesce a imporsi nei confronti contro le top italiane.

Una sconfitta meno amara del previsto grazie alla contemporanea vittoria della Juventus che ha permesso al Sassuolo di fallire il sorpasso ai giallorossi per l’unico posto disponibile per la nuova UEFA Conference League, ma pur sempre una perdita da analizzare.

Fonseca, infatti, ha parlato, subito dopo la partita, di una Roma troppo timida nel primo tempo, ma ben disposta nel secondo, dichiarando che il risultato di 3-1 è fin troppo pesante rispetto a ciò che la partita ha realmente raccontato.

La squadra ha dimostrato, ad ogni modo, un buon carattere e ha evidenziato il buon periodo di forma con la nuova tattica con 4 difensori. Nonostante ciò, è evidente che ci siano delle fasi in cui la Roma non riesce ad essere del tutto lucida e l’Inter è riuscita a far male giocando una partita di contropiede.

Le energie del mister, adesso, sono rivolte al derby contro la Lazio che viene commentato come un match da vincere assolutamente. La squadra ha voglia di regalare una gioia ai propri tifosi e la mentalità mostrata oggi rende Fonseca fiducioso.

Il match contro i neroazzurri ha mostrato pregi e difetti dell’annata giallorossa, ma ha anche evidenziato la difficoltà di alcuni giocatori nell’affrontare match importanti. Santon, oggi, non è stato all’altezza ed è stata registrata la prima vera insufficienza di Darboe nel difficile confronto con Lukaku.

Il tecnico portoghese è comunque soddisfatto della prova dei suoi ed è convinto che, con queste premesse, la Roma può vincere il derby.

