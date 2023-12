Inter-Real Sociedad 0-0, dichiarazioni post-partita Simone Inzaghi

Termina 0-0 il match tra Inter e Real Sociedad valido per l’ultima partita del gruppo D di Champions League. Differenza reti che premia gli spagnoli per il primato, mentre ai nerazzurri va il secondo posto.

Avversari: “La Real Sociedad è un avversario difficile. Parliamo di una squadra che ha fatto un grande girone, proprio come noi. Chiudere da imbattuti non è mai una cosa scontata, per questo ho fatto i complimenti ai ragazzi. Peccato per alcune occasioni non concretizzate”.

Sorteggio: “L’anno scorso arrivando secondi siamo arrivati in finale. Il nostro obiettivo era ovviamente quello di regalare il primato ai nostri tifosi, ma ciò non toglie che l’Inter andrà agli ottavi, contro una testa di serie, onorando l’impegno nel miglior modo”.

Simone Inzaghi, 47 anni, allenatore dell’Inter. Fonte foto: Facebook, profilo ufficiale Inter

Turnover: “Siamo a dicembre, vogliamo arrivare a giugno nelle migliori condizioni. Lautaro Martinez e Barella non si sono mai fermati tra nazionale e club. Sono molto soddisfatto di quello che ha fatto la squadra, sia di chi è subentrato, che dei titolari”.

Arnautovic e Sanchez: “I due ci stanno dando una mano. Ovviamente la loro condizioni non può essere al 100% visto il poco minutaggio avuto fin qui. Ciò non toglie che sono molto soddisfatto per quanto fatto dai due”.