Inter-Real Madrid 0-2, dichiarazioni post-partita Conte: “Sconfitta che deve darci consapevolezze e voglia di migliorare ulteriormente”

Termina 0-2 per il Real Madrid il match contro l’Inter valido per il quarto turno del girone B di Champions Legue. Per i blancos decisive le reti di Hazard e Rodrygo. Per l’Inter gara dura, giocata sin da metà primo tempo in 10 a causa dell’espulsione di Vidal.

Sulla partita: “La differenza tra noi è loro c’è stata e anche in maniera chiara. Questo, però, non deve abbatterci, ma anzi deve darci consapevolezza e voglia di porci l’obbiettivo di avvicinarci il più possibile a squadre del genere”.

Antonio Conte, 51 anni, allenatore dell’Inter

L’arbitraggio: “Onestamente non so cosa gli abbia detto Vidal, fatto sta che a mio parere un giallo per proteste basta e avanza. Sarebbe falso e ipocrita non ammettere che l’arbitro con il suo modo di fare non abbia condizionato la partita. A volte nelle decisioni arbitrali viene a mancare il buon senso”.

Prolificità: “Il mio pensiero è che se questa squadra ha dei problemi di certo non li ha in fase realizzativa. In campionato siamo uno dei migliori attacchi. Forse ciò che ci manca e il poter segnare ancora qualcosa in più di quanto normalmente non facciamo, ma di gare in cui l’Inter è rimasta a secco io ne ricordo poche. Quella di oggi non fa testo, ripeto, giocare in 10 dal 30′, con uno svantaggio iniziale di 0-1, è una botta devastante che ti porti dietro per tutta la gara”.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS