Inter-Porto, conferenza stampa pre-partita Simone Inzaghi

Un Simone Inzaghi molto motivato quello che si è presentato al consueto appuntamento con la conferenza stampa pre-partita. Tanti i temi analizzati dal tecnico in vista del match che i suoi affronteranno contro il Porto per l’andata degli ottavi di Champions League.

Avversari: “Il Porto è una squadra di grande qualità, che viene da 10 vittorie di fila. A fare la differenza sarà la testa e l’approccio alla gara. Lì dove dovessero arrivare delle difficoltà dovremo essere compatti per uscirne insieme”.

L’allenatore : “Conosco bene Sergio Conceiçao, alla Lazio abbiamo condiviso momenti meravigliosi. Domani sarà una sfida suggestiva tra di noi. Lo stimo molto, le sue squadre sono sempre state molto organizzate e i risultati parlano per lui”.

Simone Inzaghi, 46 anni, allenatore dell’Inter. Fonte foto: Facebook, profilo ufficiale Inter

Sfida non decisiva: “La Champions League si gioca su 180 minuti. Quello di Milano sarà solo il primo di due round. Gestire i momenti della gara sarà fondamentale”.

Duo d’attacco: “I dubbi non riguardano solamente il compagno d’attacco di Lautaro, ma anche al centrocampo. A poco a poco ho recuperato sia Brozo che Romelu, avere calciatori importanti in rosa è una cosa molto positiva per me. Farò le scelte migliori per l’Inter, conscio che anche chi entrerà dovrà dare il proprio importante apporto”.