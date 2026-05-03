Inter – Parma LIVE Diretta Tv e Streaming Serie A 35° Giornata

Dove vedere Sassuolo – Milan in Diretta Tv e Streaming Live, 35° Giornata Serie A, Domenica 3 Maggio ore 15:00.

L’Inter si prepara a vivere una domenica potenzialmente storica. I nerazzurri ospiteranno il Parma a San Siro con l’obiettivo di conquistare il punto necessario per festeggiare matematicamente il 21° Scudetto della propria storia.

La squadra milanese arriva al traguardo dopo una stagione di altissimo livello, dominata con continuità, solidità e risultati che hanno permesso di costruire un vantaggio importante sulle inseguitrici.

Anche in caso di vittoria del Milan poche ore prima, l’Inter resterebbe padrona del proprio destino. Alla formazione nerazzurra basterà infatti un pareggio contro il Parma per chiudere definitivamente i conti e laurearsi campione d’Italia.

San Siro si prepara quindi a una serata speciale, con migliaia di tifosi pronti a spingere la squadra verso il traguardo finale e ad avviare la festa tricolore.

Di fronte ci sarà però un Parma intenzionato a rovinare i piani della capolista e a cercare punti preziosi nel finale di campionato. L’Inter dovrà quindi mantenere alta la concentrazione per trasformare una grande occasione in realtà.

Tutti i riflettori saranno puntati su Milano, dove i nerazzurri possono scrivere un’altra pagina importante della propria storia.

Formazioni Ufficiali di Inter – Parma:

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Dumfries, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, P. Esposito. All. Chivu.

PARMA (3-5-2): Suzuki; Troilo, Circati, Ndiaye; Delprato, Bernabé, Keita, Nicolussi Caviglia, Valeri; Strefezza, Pellegrino. All. Cuesta.

Guarda Inter – Parma in Diretta su DAZN.

REGISTRATI SUBITO

Dove vedere Inter – Parma in Diretta TV e streaming:

Voce Dettagli Partita Inter – Parma Data e ora 📺 Diretta TV DAZN e canale satellitare Zona 214 Sky 📱 Diretta streaming App ufficiale DAZN disponibile su smartphone, tablet, PC, console e smart TV

Diretta TV: DAZN e Zona DAZN (canale 214 Sky)

DAZN e Zona DAZN (canale 214 Sky) Diretta streaming: app DAZN disponibile su smartphone, tablet, PC, console e smart TV

app DAZN disponibile su smartphone, tablet, PC, console e smart TV Gli utenti Sky con pacchetto attivo potranno seguirla anche su Zona DAZN al canale 214 del decoder Sky.

La sfida Inter – Parma di Domenica 3 Maggio alle ore 20:45 sarà trasmessa in diretta in esclusiva su DAZN, detentore dei diritti per tutte e 10 le partite di ogni giornata di Serie A, di cui tre in co-esclusiva con Sky Sport.

La telecronaca di Inter – Parma su DAZN sarà a cura di Pierluigi Pardo, commento tecnico di Massimo Ambrosini.

Per seguire il match basterà scaricare l’App ufficiale di DAZN e sottoscrivere l’abbonamento, con possibilità di visione anche su Smart TV, smartphone, tablet e PC.

Dalla scorsa stagione, con l’arrivo del canale satellitare Zona DAZN (canale 214 di Sky), gli abbonati possono guardare la Serie A anche tramite Sky Calcio. Tuttavia, per accedere a questo servizio resta necessario sottoscrivere un doppio abbonamento sia a Sky Sport che a DAZN, con un sovrapprezzo mensile di 5 euro per gli utenti già iscritti a DAZN.

Come arriva l’Inter:

Inter-Parma, Scudetto a un passo: nerazzurri pronti alla festa e già con vista sulla Coppa Italia

L’Inter è ormai vicinissima al traguardo e potrebbe laurearsi campione d’Italia già in questo weekend, chiudendo la corsa Scudetto con ancora tre giornate da disputare.

Alla squadra guidata da Cristian Chivu basterà infatti evitare la sconfitta contro il Parma per blindare matematicamente il primo posto in Serie A e dare il via alla festa davanti al pubblico di San Siro.

Una volta conquistato il titolo, i nerazzurri potranno concentrare tutte le energie sulla possibilità di centrare una prestigiosa doppietta nazionale, visto che all’orizzonte c’è anche la finale di Coppa Italia contro la Lazio.

L’Inter arriva a questa sfida dopo il pareggio per 2-2 contro il Torino, risultato che ha interrotto una serie di quattro vittorie consecutive nelle quali i nerazzurri avevano sempre segnato almeno tre reti. Una frenata inattesa, maturata dopo una rimonta subita nel finale.

Protagonista assoluto di quella gara è stato Federico Dimarco, autore dei due assist per i gol interisti. Con questi passaggi vincenti, l’esterno ha raggiunto quota 17 assist stagionali, stabilendo un nuovo record in Serie A per il ruolo.

Grazie anche alla spinta costante dei propri esterni, l’Inter ha già realizzato 80 gol in campionato, dato impressionante che la colloca tra i migliori attacchi d’Europa. Nei cinque principali campionati continentali, soltanto Barcellona e Bayern Monaco hanno fatto meglio in questa stagione.

A rendere ancora più dominante il cammino nerazzurro c’è il rendimento casalingo. L’Inter vanta una differenza reti interna di +32, miglior dato del club a questo punto della stagione dalla fine degli anni Cinquanta.

Anche i precedenti recenti sorridono ai padroni di casa. L’ultima sconfitta interna contro il Parma risale al 2018, in una gara curiosamente decisa proprio da Dimarco, allora in maglia gialloblù, con il suo primo gol in Serie A.

Tutti gli indizi portano verso una notte speciale a Milano: l’Inter vuole completare l’opera e trasformare San Siro nel teatro del 21° Scudetto.

Come arriva il Parma:

Il Parma si presenta alla trasferta di San Siro con la consapevolezza di dover affrontare una missione molto complicata. I precedenti contro l’Inter a Milano parlano chiaro: nei confronti di campionato, i ducali hanno vinto soltanto una volta sul campo nerazzurro, il 3-1 del maggio 1999.

Un dato che evidenzia quanto sia storicamente difficile fare risultato in casa dell’Inter, soprattutto contro una squadra lanciata verso lo Scudetto.

Nel match d’andata stagionale, il Parma uscì sconfitto ma trovò comunque la via del gol, ancora con Federico Dimarco protagonista in quella sfida. Stavolta gli emiliani proveranno a sfruttare il buon momento per creare maggiori difficoltà ai padroni di casa.

La squadra guidata da Carlos Cuesta arriva infatti con fiducia dopo aver messo al sicuro la permanenza in Serie A. I gialloblù hanno vinto le ultime due partite senza subire reti, superando Udinese e Pisa entrambe per 1-0.

Grande protagonista è stato Nesta Elphege, decisivo entrando dalla panchina in entrambe le occasioni e firmando i gol vittoria che hanno allontanato definitivamente ogni rischio retrocessione.

Grazie a questo slancio finale, il Parma può ora guardare anche alla possibilità di chiudere il campionato nella parte sinistra della classifica, traguardo importante per una neopromossa.

I numeri confermano la crescita della formazione emiliana. Il Parma ha perso soltanto due delle ultime undici gare di campionato, costruendosi la reputazione di squadra compatta, organizzata e difficile da affrontare.

Anche il rendimento difensivo merita attenzione. I ducali vantano attualmente la nona miglior difesa della Serie A, raramente concedono più di una rete e hanno già collezionato 12 clean sheet stagionali.

Contro l’Inter servirà però la prova perfetta. La capolista rappresenta l’esame più duro possibile, soprattutto per una difesa che dovrà reggere l’urto di uno degli attacchi più prolifici d’Europa.

Pronostico Inter-Parma: nerazzurri favoriti, Scudetto a un passo

La sfida tra Inter e Parma sembra avere un copione già scritto, con i nerazzurri pronti a chiudere definitivamente la corsa Scudetto davanti al pubblico di San Siro.

Alla squadra di Cristian Chivu basta un punto per laurearsi campione d’Italia, ma l’obiettivo sarà vincere e festeggiare nel modo migliore possibile. L’Inter arriva a questo appuntamento forte del miglior attacco del campionato, di un rendimento casalingo dominante e di una stagione condotta quasi sempre al comando.

I numeri offensivi parlano chiaro: oltre 80 gol segnati in Serie A e una continuità realizzativa che ha fatto la differenza rispetto alle rivali. In casa, inoltre, i nerazzurri hanno mostrato superiorità netta sia nel gioco sia nei risultati.

Il Parma sta vivendo un buon momento, è salvo e ha dimostrato compattezza difensiva, ma affrontare l’Inter a Milano rappresenta un test di livello completamente diverso. Gli emiliani proveranno a chiudersi e ripartire, ma contenere a lungo la pressione nerazzurra appare complicato.

Motivazioni, qualità tecnica, profondità della rosa e fattore campo spingono tutti verso i padroni di casa, desiderosi di trasformare la serata in una festa tricolore.

Pronostico finale: Inter-Parma 2-0

L’Inter ha tutto per imporsi con autorità, conquistare i punti necessari e dare ufficialmente il via alla celebrazione del 21° Scudetto della propria storia.