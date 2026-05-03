Sassuolo – Milan LIVE Diretta Tv e Streaming Serie A 35° Giornata

Dove vedere Sassuolo – Milan in Diretta Tv e Streaming Live, 35° Giornata Serie A, Domenica 3 Maggio ore 15:00.

Il Milan si prepara a una trasferta fondamentale sul campo del Sassuolo, in programma domenica pomeriggio, con l’obiettivo di conquistare punti pesanti nella corsa ai primi quattro posti della Serie A.

Archiviata ormai la rincorsa scudetto, i rossoneri devono concentrare tutte le energie sulla qualificazione alla prossima Champions League, traguardo considerato prioritario per chiudere al meglio la stagione e programmare il futuro.

La sfida contro il Sassuolo arriva in un momento delicato del campionato, con il Milan chiamato a dare continuità ai risultati e a respingere la concorrenza delle rivali dirette per un posto nell’élite europea. I rossoneri nelle ultime 4 giornate hanno conquistato solo 4 punti su 12 e devono cercare di invertire la rotta con la Juventus 4° che è a soli 3 punti di distanza.

Dall’altra parte ci sarà un Sassuolo determinato a chiudere l’annata nella parte sinistra della classifica. I neroverdi puntano infatti a conquistare un piazzamento nella top 10 di Serie A, obiettivo prestigioso che renderebbe ancora più positiva la stagione.

Si annuncia quindi una partita intensa e combattuta, con due squadre motivate da traguardi diversi ma ugualmente importanti: il Milan per blindare la zona Champions, il Sassuolo per confermarsi tra le migliori realtà del campionato italiano.

Formazioni Ufficiali di Sassuolo – Milan:

SASSUOLO (4-3-3): Turati; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Garcia; Koné, Matic, Thorstvedt; Berardi, Nzola, Laurienté.



MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Jashari, Rabiot, Estupinan; Leao, Nkunku.

Guarda Sassuolo – Milan in Diretta su DAZN.

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Dove vedere Sassuolo – Milan in Diretta TV e streaming:

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La sfida Sassuolo – Milan di Domenica 3 Maggio alle ore 15:00 sarà trasmessa in diretta in esclusiva su DAZN, detentore dei diritti per tutte e 10 le partite di ogni giornata di Serie A, di cui tre in co-esclusiva con Sky Sport.

La telecronaca di Sassuolo – Milan su DAZN sarà a cura di Pierluigi Pardo, commento tecnico di Massimo Ambrosini.

Per seguire il match basterà scaricare l’App ufficiale di DAZN e sottoscrivere l’abbonamento, con possibilità di visione anche su Smart TV, smartphone, tablet e PC.

Dalla scorsa stagione, con l’arrivo del canale satellitare Zona DAZN (canale 214 di Sky), gli abbonati possono guardare la Serie A anche tramite Sky Calcio. Tuttavia, per accedere a questo servizio resta necessario sottoscrivere un doppio abbonamento sia a Sky Sport che a DAZN, con un sovrapprezzo mensile di 5 euro per gli utenti già iscritti a DAZN.

Come arriva il Milan:

Dopo lo 0-0 contro la Juventus nell’ultimo turno di Serie A, il Milan ha visto svanire quasi definitivamente le residue speranze di rientrare nella corsa Scudetto. I rossoneri sono ora concentrati esclusivamente sulla battaglia per un posto nella prossima Champions League.

Nelle ultime settimane la squadra di Massimiliano Allegri ha vissuto un rendimento altalenante. Dopo quattro sconfitte nelle precedenti sette gare, il Milan ha ritrovato una certa solidità grazie al successo contro l’Hellas Verona e al pareggio ottenuto contro la Juventus, altro club coinvolto nella lotta per le prime posizioni.

Nonostante i segnali positivi sul piano difensivo, restano però diversi motivi di preoccupazione. Il principale riguarda la fase offensiva: i rossoneri viaggiano sotto la media di un gol a partita nelle ultime nove giornate di campionato, dato che evidenzia un evidente calo realizzativo.

Anche due uomini chiave come Rafael Leao e Christian Pulisic stanno attraversando un momento meno brillante rispetto alla prima parte di stagione, situazione che ha inciso sulla produzione offensiva della squadra.

Con l’approccio pragmatico di Allegri, il Milan registra una media di 13,3 tiri a partita, il secondo dato più basso nelle ultime venti stagioni di Serie A del club. Un numero che conferma una filosofia più equilibrata ma anche meno spettacolare.

A quattro giornate dal termine, il Milan occupa il terzo posto in classifica e deve difendere il vantaggio sulle inseguitrici. Como e Roma, infatti, si trovano a soli sei punti di distanza e sperano ancora in un aggancio finale.

Sul fronte difensivo, invece, arrivano indicazioni incoraggianti. I rossoneri hanno mantenuto la porta inviolata nelle ultime due partite e sono saliti a 15 clean sheet in 34 giornate, miglior dato a questo punto della stagione dal 2012, proprio durante la prima esperienza di Allegri sulla panchina milanista.

In vista della trasferta contro il Sassuolo, anche i precedenti sorridono al Diavolo lontano da San Siro. Il Milan è infatti imbattuto da otto gare esterne contro i neroverdi, con sei vittorie conquistate al Mapei Stadium nell’ultimo decennio. Un dato che alimenta la fiducia rossonera in una sfida chiave per la corsa Champions.

Come arriva il Sassuolo:

Se il Milan arriva alla sfida con l’obbligo di fare punti per blindare la zona Champions, il Sassuolo si presenta all’appuntamento con entusiasmo e senza particolari pressioni di classifica.

Nel match d’andata disputato a dicembre, i neroverdi riuscirono a rimontare fino al 2-2, confermando un trend positivo nei confronti recenti con i rossoneri. Il Sassuolo ha infatti perso soltanto due delle ultime otto sfide di campionato contro il Milan, dopo aver raccolto appena due punti nei nove precedenti incontri.

La formazione emiliana attraversa inoltre un momento di forma molto interessante, migliore rispetto a quello dei blasonati avversari. Con l’obiettivo salvezza già raggiunto, la squadra può affrontare il finale di stagione con maggiore serenità e libertà mentale.

Il bottino di 23 punti nelle ultime 13 partite certifica il rendimento eccellente del club neroverde. Un passo che, considerando questo periodo specifico, varrebbe addirittura il quinto posto in classifica.

Numeri che hanno permesso ai campioni della scorsa Serie B di conquistare con largo anticipo la permanenza nella massima serie italiana, centrando così il principale traguardo stagionale.

Dopo lo 0-0 contro la Fiorentina nell’ultimo turno, il Sassuolo occupa attualmente l’undicesima posizione e punta con decisione a chiudere il campionato nella parte sinistra della classifica, obiettivo prestigioso per una neopromossa.

Anche il rendimento casalingo rappresenta un’arma importante in vista della gara contro il Milan. Prima di questa sfida, la squadra guidata da Fabio Grosso ha vinto cinque delle ultime sette partite interne, dato che testimonia solidità e fiducia crescente.

Al Mapei Stadium il Sassuolo vuole continuare a stupire e provare un altro risultato di prestigio contro una big del campionato.

Pronostico di Sassuolo – Milan:

La sfida tra Sassuolo e Milan si preannuncia molto più complicata di quanto dica il blasone delle due squadre. I rossoneri arrivano in Emilia con la necessità di fare punti per difendere la zona Champions League, ma il momento non è dei più brillanti.

La formazione di Massimiliano Allegri sta vivendo una fase di rendimento altalenante, con difficoltà soprattutto nella produzione offensiva. Il Milan concede poco dietro, ma fatica a trovare continuità sotto porta e questo potrebbe pesare anche contro un avversario in salute.

Il Sassuolo, invece, gioca con entusiasmo e senza pressioni dopo aver raggiunto la salvezza con largo anticipo. La squadra di Fabio Grosso ha mostrato ottimo calcio nelle ultime settimane e può contare su un reparto offensivo rapido e pericoloso, capace di mettere in difficoltà qualsiasi difesa soprattutto in casa.

Anche il fattore campo potrebbe incidere, considerando la fiducia maturata dai neroverdi nelle recenti gare interne. Il Milan resta superiore per esperienza e qualità individuale, ma non attraversa un momento tale da far pensare a una vittoria semplice.

Per questo motivo il risultato più credibile appare un match equilibrato, con occasioni da entrambe le parti e poche differenze sul piano del gioco.

Pronostico finale: Sassuolo-Milan 1-1

Un pareggio che permetterebbe al Milan di muovere la classifica, mentre il Sassuolo confermerebbe il proprio ottimo finale di stagione.