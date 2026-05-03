Diretta Streaming Live Sinner – Zverev Finale ATP Madrid

Dove vedere la Finale del Torneo ATP di Madrid tra Jannik Sinner e Alexander Zverev in diretta Tv e streaming Live.

Jannik Sinner vola in finale a Madrid, conquista la 4° Finale consecutiva in un Masters 1.000 del 2026 un record storico e sfida Zverev per il titolo.

I due contendentiscenderanno in campo alle 17.00 sulla terra rossa del Manolo Santana di Madrid dopo la finale di doppio femminile che vedrà di fronte le coppie Andreeva/Shnaider e Siniakova/Townsend.

Ancora una prova di forza per Jannik Sinner, che conquista la finale del Masters 1000 di Madrid 2026 dopo aver superato nettamente in semifinale il francese Arthur Fils con il punteggio di 6-2, 6-4 in appena un’ora e 26 minuti di gioco. Una prestazione solida e autoritaria che conferma il momento straordinario del campione azzurro.

Per il numero uno della classifica ATP si tratta della quarta finale consecutiva in un torneo Masters 1000 nel 2026, dato che certifica una continuità impressionante ai massimi livelli del tennis mondiale. Sul rosso della capitale spagnola, Sinner ha mostrato grande intensità da fondo campo, servizio efficace e totale controllo nei momenti chiave del match.

Sinner oggi andrà a caccia del quarto titolo consecutivo in un Masters 1000 nel 2026 dopo le vittorie a Indian Wells, Miami e Montecarlo.

Considerato che Sinner aveva vinto anche il Masters 1000 di Parigi a novembre del 2025 questo sarebbe il quinto trionfo consecutivo in un torneo Masters 1000 un’impresa che nessun tennista è mai riusciuto a fare.

Ad attenderlo nell’ultimo atto ci sarà il tedesco Alexander Zverev, avversario di altissimo livello e specialista della superficie. Contro Zverev però Jannik partirà da favorito e quest’anno lo ha già affrontato 3 volte e sempre battuto: in semifinale a Indian Wells (6-2, 6-4), Miami (6-3, 7-6) e Montecarlo (6-1, 6-4).

Per Sinner sarà una finale particolarmente importante, perché rappresenta la prima in carriera al Masters di Madrid, uno dei tornei più prestigiosi della stagione sulla terra battuta.

Il tennista altoatesino avrà così l’occasione di aggiungere un altro titolo di grande valore al proprio palmarès, arrivando con enorme fiducia ai prossimi appuntamenti del calendario: gli Internazionali d’Italia di Roma e soprattutto il Roland Garros, secondo Slam stagionale.

Con il traguardo raggiunto in Spagna, Jannik Sinner entra ancora nella storia del tennis: è infatti il più giovane giocatore di sempre a disputare almeno una finale in tutti i tornei Masters 1000. Un primato che conferma la dimensione ormai internazionale del talento azzurro e la sua crescita continua anno dopo anno.

Il titolo dell’Open 1000 di Madrid vale un milione di euro. Il nuovo campione che riuscirà ad alzare il titolo oggi alla Caja Magica incasserà per l’esattezza 1.007.165 euro mentre all’altro finalista andrà un assegno da poco più di mezzo milione di euro 535.585 euro.

Dove vedere la Finale Sinner – Zverev in Diretta Tv e Streaming Live:

FINALE OPEN MADRID: Jannik Sinner – Alexander Zverev ore 17:00

Il match Jannik Sinner – Alexander Zverev si giocherà domenica 3 Maggio alle ore 17:00 italiane e sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis come canali di riferimento.

Il match Jannik Sinner – Alexander Zverev sarà visibile anche in Diretta streaming Live sulle App Sky Go e NOW.

Precedenti e Statistiche tra Sinner e Zverev:

Sinner-Zverev, finale Madrid 2026: precedenti, numeri e sfida da record per l’azzurro.

La finale del Masters 1000 di Madrid 2026 metterà di fronte ancora una volta Jannik Sinner e Alexander Zverev, protagonisti di una rivalità sempre più importante nel panorama internazionale. Quello in programma sulla terra rossa spagnola sarà il quattordicesimo confronto diretto tra i due campioni e Sinner è in vantaggio 9 a 4.

Se nei primi incroci il bilancio era più equilibrato, negli ultimi anni il trend è cambiato in modo netto. Per il tedesco, infatti, Sinner è diventato un avversario complicatissimo da affrontare.

Zverev è riuscito a batterlo in quattro occasioni complessive, ma ha perso le ultime otto sfide consecutive, segnale evidente della crescita costante del numero uno azzurro.

L’ultimo successo del tedesco contro Sinner risale al 4 settembre 2023, negli ottavi di finale degli US Open. In quella maratona disputata in condizioni climatiche molto pesanti, dopo quasi cinque ore di battaglia, Zverev riuscì a imporsi con il punteggio di 6-4, 3-6, 6-2, 4-6, 6-3.

Da quel momento in poi il dominio è stato firmato Sinner. L’italiano ha infilato una lunga serie vincente nei confronti diretti, superando il rivale nella semifinale di Cincinnati 2024, nella finale degli Australian Open 2025, a Vienna 2025 e anche nel round robin delle ATP Finals 2025, oltre agli altri incroci successivi.

La finale di Madrid avrà quindi un peso enorme non solo per il titolo, ma anche per la storia recente di questa rivalità. Sinner va a caccia di un altro trofeo prestigioso e soprattutto del possibile record dei cinque Masters 1000 consecutivi, un traguardo che confermerebbe ulteriormente il suo dominio nel circuito mondiale.

Sinner e Zverev giocheranno oggi la loro 13° finale in carriera a livello Masters 1000.

L’azzurro e il tedesco sono appaiati insieme al settimo posto all-time per finali ai Masters 1000, lontani sei lunghezze da Pete Sampras che ne ha disputate ben 19.

Il cammino di Sinner a Madrid:

1° turno: bye

2° turno: vs Bonzi 6-7, 6-1, 6-4

3° turno: vs Moller 6-2, 6-3

Ottavi: vs Norrie 6-2, 7-5

Quarti: vs Jodar 6-2, 7-6

Semifinale: vs Fils 6-2, 6-4

Il cammino di Zverev a Madrid:

1° turno: bye

2° turno: vs Navone 6-1, 3-6, 6-3

3° turno: vs Atmane 6-3, 7-6

Ottavi: vs Mensik 6-4, 6-7, 6-3

Quarti: vs Cobolli 6-1, 6-4

Semifinale: vs Blockx 6-2, 7-5

Come arriva Jannik Sinner:

Sinner domina il ranking ATP: a Madrid può allungare ancora su Alcaraz e inseguire un altro record

La corsa di Jannik Sinner non si ferma più. Grazie al successo netto contro Arthur Fils nella semifinale del Masters 1000 di Madrid 2026, il campione italiano ha raggiunto quota 14.000 punti nel ranking ATP, consolidando la propria posizione ai vertici del tennis mondiale.

Un risultato che certifica la straordinaria continuità dell’azzurro, protagonista assoluto di questa stagione. Attualmente Sinner vanta 1.040 punti di vantaggio su Carlos Alcaraz, ma il margine potrebbe salire fino a 1.390 punti in caso di vittoria nella finale di Madrid contro Alexander Zverev.

Un distacco che rischia di aumentare ulteriormente nelle prossime settimane. Lo spagnolo, infatti, non prenderà parte ai tornei di Roma e Parigi, due appuntamenti fondamentali del calendario sulla terra battuta. Una situazione che potrebbe consentire a Sinner di rafforzare ancora di più la leadership mondiale prima dell’estate.

Oltre ai numeri del ranking, impressiona anche la striscia aperta nei tornei Masters 1000. Sinner arriva all’ultimo atto madrileno con 27 vittorie consecutive in eventi di questa categoria, dato eccezionale che lo colloca già nella storia del circuito.

Si tratta infatti della quarta serie vincente più lunga di sempre nei Masters 1000. Davanti a lui restano soltanto nomi leggendari. Al terzo posto c’è Roger Federer, autore di 29 successi consecutivi tra Amburgo 2005 e Monte-Carlo 2006. In vetta resiste Novak Djokovic, che arrivò a 31 vittorie di fila tra Indian Wells e Cincinnati nel 2011.

Per Sinner la finale di Madrid non vale soltanto un altro titolo prestigioso, ma anche la possibilità di avvicinare record storici e confermare un dominio sempre più evidente sul circuito ATP. Il tennis mondiale ha un nuovo punto di riferimento, e i numeri lo dimostrano giornata dopo giornata.

Come arriva Alexander Zverev:

Zverev specialista di Madrid: quarta finale alla Caja Mágica e record di vittorie nel torneo

Se Jannik Sinner arriva alla finale del Masters 1000 di Madrid 2026 con numeri straordinari, anche Alexander Zverev si presenta all’appuntamento decisivo con statistiche di altissimo livello. Il tedesco, infatti, è da anni uno dei giocatori più competitivi sulla terra rossa della capitale spagnola.

Per Sascha Zverev quella di oggi sarà la quarta finale in carriera alla Caja Mágica, confermando il feeling speciale con uno dei tornei più prestigiosi del circuito ATP. Il tedesco ha già conquistato il titolo a Madrid in due occasioni: nel 2018 e nel 2021, mentre nel 2022 si fermò nell’ultimo atto contro Carlos Alcaraz.

Madrid rappresenta quindi uno dei palcoscenici preferiti di Zverev, capace spesso di esprimere il suo miglior tennis grazie alle condizioni rapide della terra battuta spagnola, molto adatte al suo servizio potente e al gioco aggressivo da fondo campo.

Oltre alle finali raggiunte, il numero uno tedesco ha centrato anche un altro traguardo importante. Con il successo ottenuto contro Alexander Blockx, Zverev è diventato il quarto giocatore nella storia a raggiungere quota 30 vittorie al Madrid Open.

Prima di lui ci erano riusciti soltanto tre leggende assolute del tennis mondiale, i celebri Big 3. In testa c’è Rafael Nadal, autentico dominatore con 59 successi, seguito da Roger Federer con 37 vittorie e da Novak Djokovic con 30.

L’ingresso di Zverev in questa lista esclusiva conferma quanto il torneo madrileno sia stato centrale nella sua carriera. Per questo motivo la finale contro Sinner si annuncia ancora più interessante: da una parte il leader del ranking mondiale, dall’altra uno specialista della Caja Mágica che conosce perfettamente come si vince su questo campo.

Il duello per il titolo promette spettacolo, con Zverev pronto a sfruttare esperienza e tradizione favorevole a Madrid per fermare la corsa del campione italiano.

Le parole di Jannik Sinner e Alexander Zverev prima della Finale:

Jannik Sinner dopo la vittoria su Arthur Fils ha detto a Sky Sport: “Sono contento di giocare un’altra finale, vuol dire tanto. I numeri sono importanti, ma sono più soddisfatto del livello di gioco che sono riuscito a esprimere, soprattutto nel primo set. La stanchezza? Durante il torneo riesco a recuperare meglio rispetto ai giorni precedenti, quando lavoriamo tanto. Sono un po’ stanco, ma più vado avanti e meglio mi sento. Oggi l’ho fatto vedere”

Zverev dopo le ultime sconfitte contro Sinner è convinto che non avrà scelta e dovrà giocare il suo miglior tennis per provare a batterlo: “Contro Sinner è difficile giocare ovunque. Sta vincendo su ogni superficie e in ogni condizione. È il numero 1, il migliore al mondo. Dovrò giocare il mio migliore tennis per poter avere una chance. Spero di riuscirci domenica”.

Pronostico Sinner – Zverev:

Pronostico Sinner-Zverev finale Madrid 2026: quote, analisi e favorito del match

La finale del Masters 1000 di Madrid tra Jannik Sinner e Alexander Zverev vede un favorito molto chiaro secondo i bookmaker. Le quote confermano il dominio recente del numero uno del mondo, reduce da una stagione straordinaria e da una lunga serie di vittorie nei tornei più importanti.

Secondo le principali agenzie, Sinner parte nettamente avanti: il successo dell’azzurro è proposto a 1,16, mentre un colpo del tedesco paga 4,80. Numeri che fotografano perfettamente il momento dei due giocatori e il bilancio recente nei precedenti.

Negli ultimi cinque confronti diretti, infatti, ha sempre vinto Sinner, spesso imponendosi con autorità. Non sorprende quindi che il risultato più atteso sia il 2-0 per l’italiano, offerto a 1,55, segnale di fiducia molto alta in una vittoria rapida del campione azzurro. Più difficile secondo i quotisti una rimonta di Zverev in tre set, proposta addirittura a quota 10.

Dal punto di vista tecnico, Sinner arriva meglio sotto ogni aspetto. Sta servendo con continuità, risponde in modo aggressivo e nei lunghi scambi sembra avere oggi qualcosa in più rispetto al rivale. Zverev resta però avversario pericoloso, soprattutto a Madrid, torneo dove ha già vinto due volte e conosce perfettamente condizioni e campi.

Molto dipenderà dall’avvio del match. Se Sinner dovesse partire forte, potrebbe indirizzare subito la finale. Se invece Zverev riuscirà a trascinare l’azzurro in una battaglia lunga, il match potrebbe diventare più equilibrato del previsto.

Pronostico finale: Sinner favorito netto. La giocata più logica resta Sinner vincente oppure Sinner 2-0. Per chi cerca quota più alta, interessante l’ipotesi tie-break in almeno un set, considerando la qualità al servizio di entrambi.

Risultato previsto: Sinner batte Zverev 2-0, con almeno un set molto combattuto.