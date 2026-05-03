Juventus – Hellas Verona LIVE Diretta Streaming e Tv Serie A 35° Giornata

Dove vedere Juventus – Hellas Verona in Diretta Tv e Streaming Live, 35° Giornata Serie A, Domenica 3 Maggio ore 18:00.

La Juventus si prepara ad affrontare l’Hellas Verona domenica sera in una gara molto importante per la corsa ai primi quattro posti della Serie A. I bianconeri vogliono difendere il vantaggio sulle inseguitrici e avvicinarsi alla qualificazione alla prossima Champions League.

Dopo il pareggio senza reti ottenuto nello scontro diretto contro il Milan, la squadra bianconera mantiene un margine di tre punti nella lotta per l’Europa che conta. Un vantaggio prezioso, ma non ancora sufficiente per sentirsi al sicuro nelle ultime giornate di campionato.

La sfida contro il Verona rappresenta quindi un’occasione importante per conquistare tre punti fondamentali davanti al proprio pubblico e mettere ulteriore pressione alle rivali dirette.

Di fronte ci sarà un Hellas Verona ormai matematicamente retrocesso in Serie B. La formazione gialloblù non ha più obiettivi di classifica, ma proverà comunque a chiudere con dignità il campionato e a creare difficoltà a una grande del torneo.

Per la Juventus si tratta di una partita da non sbagliare: i bianconeri devono sfruttare il fattore campo e la maggiore motivazione per compiere un passo decisivo verso la prossima Champions League.

Probabili Formazioni di Juventus – Hellas Verona :

JUVENTUS (3-4–2-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, McKennie, Thuram, Locatelli, Cambiaso; Conceicao, Boga; David. All. Spalletti

VERONA (3-5-2): Montipò; Edmundsson, Nelsson, Frese; Belghali, Akpa Akpro, Gagliardini, Bernede, Bradaric; Bowie, Suslov. All. Sammarco

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Dove vedere Juventus – Hellas Verona in Diretta TV e Streaming

Il match Juventus – Hellas Verona di Domenica 3 Maggio alle 18:00 sarà trasmesso in Diretta Tv e Streaming sia su DAZN che su Sky, offrendo diverse soluzioni per i tifosi.