Inter-Parma, conferenza stampa pre-partita Conte: “Lukaku e Sanchez out, non sarà facile”

Un Antonio Conte molto motivato quello che si è presentato al consueto appuntamento con la conferenza stampa pre-partita. Tanti gli argomenti analizzati dal tecnico in vista del match di campionato contro il Parma.

Sugli avversari: “Affrontare una squadra affamata come il Parma non sarà facile, dobbiamo subito recuperare le forze fisiche e mentali per approcciarci a questo match al meglio”.

Gli infortunati: “Sia Lukaku che Sanchez non saranno della gara. Il primo ha avvertito un problema muscolare già durante partita di Kiev, subito dopo aver calciato la punizione. Non ci sarà, e per il Real lo convocherò solo se al meglio. Alexis invece ha spinto troppo e non avrebbe dovuto, l’infortunio rimediato in nazionale merita un po’ di tempo più del previsto”.

Recuperi a centrocampo: “Young si è allenato bene e in Champions ha giocato una gran partita. Spero accada lo stesso con Gagliardini, durante la settimana l’ho visto in forma. Sarà fondamentale riaverlo, così da dare anche un po’ di recupero ad Arturo, che al Barcellona non ha mai giocato così tante gare consecutivamente. Bravo anche Brozovic, lui sa cosa penso di lui, e nelle ultime partite sta facendo bene”.

Dubbi in avanti: “Pinamonti ne ha ancora da mangiare di pane duro. È sicuramente un calciatore importante, ma non so se ancora pronto per giocare dal 1’. Sto pensando all’opzione Perisic seconda punta. L’ho già provato lì, e quel ruolo lo ha già fatto con la sua nazionale”.

Cattivi arbitraggi: “Non sta a me commentare sugli arbitri. Di questo dovete parlarne con la società. Sono però dell’idea che faccia bene esprimere pubblicamente il proprio dissenso verso alcune decisioni più che discutibili”.

