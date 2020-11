Inter-Parma 2-2, dichiarazioni post-partita Conte: “Noi sprechiamo gli altri segnano alla prima occasione. C’è da migliorare”

Termina 2-2 il match tra Inter e Parma valido per la sesta giornata del campionato di Serie A. Agli ospiti non basta la doppietta di Gervinho. La rimonta nerazzurra è firmata Brozovic, Perisic.

Un Antonio Conte amareggiato ha così analizzato il match nel post-partita: “Ci è mancato cinismo. Per quello che abbiamo creato avremmo meritato molto di più. Il Parma ci ha punito nelle due uniche occasioni che ha avuto. Se non diventiamo più cattivi sotto porta, non andiamo da nessuna parte”.

Antonio Conte, 51 anni, allenatore dell’Inter

Inter sfortunata: “Mi infastidisce parlare di fortuna o sfortuna. Abbiamo dominato, e partite così vanno vinte. Basta guardare le statistiche di fine gara per capire che in campo c’è stata una squadra sola. Non è la prima volta che teniamo il pallino del gioco per tutta la gara e restiamo a bocca asciutta, la nostra percentuale realizzativa per occcasioni create è pessima”.

L’assenza di Lukaku: “Romelu è un calciatore fondamentale per questa squadra, è risaputo. Oggi però il reparto offensivo ha reagito bene dal punto di vista realizzativo. Due gol non si fanno in tutte le partite. Il problema è che per farne due ne abbiamo sbagliati una dozzina in più. C’è da migliorare, e molto, sotto questo aspetto”.

