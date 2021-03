Inter, operazione per Vidal: recupera a metà Aprile

L’Inter dovrà salutare Artuto Vidal per un po’ di tempo.

Fortunatamente per il cileno l’operazione al menisco post infortunio è andata come sperato ma non sarà a disposizione della squadra per circa 25 giorni, sperando in un suo ritorno dopo Pasqua.

La buona riuscita dell’operazione (avvenuta in mattinata alla clinica Humanitas di Rozzano) è stata prontamente comunicata dalla società nerazzurra tramite i suoi canali social ufficiali.

Arturo Vidal in azione con i nerazzurri – fonte: profilo Twitter Vidal

Il giocatore cileno ex Barcellona lascerà la clinica già nel pomeriggio per poter successivamente iniziare il medio-lungo periodo di riabilitazione ma i tempi del recupero non giocano a favore dei nerazzurri.

Non si può mai essere sicuri quando si tratta di questo tipo di recuperi fisici ma molto probabilmente, come detto, bisognerà aspettare circa 25 giorni prima di rivedere Vidal in campo, augurandosi che l’infortunio al quale è andato incontro non lasci strascichi inattesi ed indesiderati.

In campo Vidal non è più, viste le ultime uscite della squadra, uno degli “intoccabili” di Conte, che al cileno preferisce il danese Eriksen, giocatore in netta ascesa nelle gerarchie del tecnico salentino, grazie al quale sembra aver trovato l’equilibrio perfetto in mezzo al rettangolo verde.

Tralasciando questi tatticismi, con certezza si può, però, affermare che il cileno salterà sicuramente la prossima partita dei nerazzurri in trasferta contro il Torino e l’incontro contro il Sassuolo a San Siro, subito prima della sosta per le Nazionali.

Anche contro il Bologna (gara in programma il 3 Aprile) il cileno non potrà essere a disposizione del collettivo di Antonio Conte.

Vidal potrebbe tornare a solcare i campi da calcio solo alla 30° giornata di Serie A, in programma l’undici Aprile prossimo, quando l’Inter se la vedrà con il Cagliari o, nella peggiore delle ipotesi, nella giornata successiva contro il Napoli (18 Aprile).

