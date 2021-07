Ufficiale, addio Pirelli: Socios nuovo sponsor dell’Inter da 20 milioni annui

Nuovo sponsor per l’Inter. I nerazzurri dicono addio allo storico Pirelli per dare il benvenuto al Socios. L’azienda di criptovaluta offrirà molti milioni in più rispetto alla multinazionale del settore automobilistico. Si parla di circa 20 milioni di euro annui nelle casse della società. Lo sponsor, naturalmente, sarà inserito anche sulla maglia da gioco dell’Inter.

Cambiano le carte in tavola per l’Inter per quanto riguarda il suo sponsor. Dopo ben 26 anni con lo sponsor Pirelli, la società nerazzurra ha deciso di cambiare aria e da oggi in poi si affiderà a Socios. Si tratta di una azienda americana di criptovaluta che potrà portare tante entrate nelle casse del club. Si parla di una cifra attorno ai 20 milioni di euro annui.

Socios fornisce blockchain per l’industria dello sport e dell’intrattenimento. In particolare, offrirà dei gettoni, i Fan Token $INTER, da poter spendere per le app ufficiali. Lo scopo è quello di creare una vera e propria comunità virtuale che permetta di far interagire i tifosi interisti in tutto il mondo.

Inter, inizia l’era Socios

L’annuncio è arrivato ieri pomeriggio su tutti i social dell’Inter. A presentarlo sono stati tre giocatori Milan Škriniar, Samir Handanovič , Stefan de Vrij ed il nuovo acquisto Hakan Çalhanoğlu che indossano la nuova maglia con il nuovo sponsor. Una buona notizia per la società milanese che stava affrontando problemi economici e che adesso vede nuovamente la luce.

Lo stesso Alessandro Antonello è entusiasta del nuovo sponsor: “Siamo molto orgogliosi di annunciare oggi questa partnership, che ci lega a un marchio leader nel suo settore. Questo accordo conferma la crescita e l’appeal del marchio Inter, nonostante tutte le sfide che il club sta affrontando nel periodo pandemico.

Questa maglia è di particolare importanza per noi, perché è la prima con lo scudetto sul petto dopo tanti anni di attesa: è una nuova tappa del nostro percorso e siamo felici di festeggiarla insieme a Socios.com e a tutti i nostri tifosi“.

