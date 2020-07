Inter-Napoli 2-0, dichiarazioni post-partita Gattuso: “Questa squadra ha bisogno di ritrovare l’anima dei giorni migliori”

Termina 2-0 per l’Inter il match contro il Napoli valido per la trentasettesima giornata del campionato di Serie A. Per i nerazzurri a segno D’Ambrosio e Lautaro Martinez.

Un Rino Gattuso molto amareggiato ha così analizzato il match nel post-partita: “Anche questa volta abbiamo creato, ma sprecato troppo. I discorsi sulla bella gara giocata a poco servono se dall’altro lato ti ritrovi ragazzi sfiduciati nell’attimo più saliente di gara”.

Inizio gara: “I nostri primi 15 minuti di match sono stati pessimi. Avevamo la testa da un’altra parte, in più da alcuni giocatori, come ad esempio da Milik, mi aspettavo qualcosa in più per poter sfondare”.

Gennaro Gattuso, 42 anni, allenatore del Napoli

Sul Barcellona: “Non so chi scenderà in campo contro i blaugrana, di certo non Osimhen che nominate sempre. Di questo ragazzo ci sarà poi forse tempo e modo di parlarne, ad oggi mi interessa solamente ritrovare l’anima dei giorni migliori per poter pensare di superare questo gigantesco ostacolo”.

Situazione extra campo dei suoi: “Non voglio imporre ai miei giocatori di essere professionisti malati come lo sono stato io, però nemmeno tutto questo disfattismo va bene. Ci sono momenti della stagione in cui andare a dormire un’ora prima o mangiare due ore prima possono essere solamente aspetti positivi. Penso di poter insegnare loro qualcosa, quanto meno sotto questo aspetto”.

