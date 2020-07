Inter-Napoli 2-0, dichiarazioni post-partita Conte: “Vincere dopo che l’Atalanta ha vinto è degnale di crescita”

Termina 2-0 per l’Inter il match contro il Napoli valido per la trentasettesima giornata del campionato di Serie A. Per i nerazzurri a segno D’Ambrosio e Lautaro Martinez.

Un Antonio Conte molto carico, ha così analizzato il match: “Abbiamo affrontato alla grande una squadra forte, l’unica che negli anni è riuscita a tenere testa alla Juventus. Sono felice anche che la squadra abbia saputo reggere la pressione della precedente vittoria dell’Atalanta. Se non per la classifica, ma per una crescita mentale, reggere la pressione può diventare fondamentale”.

Turnover: “Non credo farò cambi in vista della prossima. Già tra Genoa ed oggi ho dovuto cambiare abbastanza, avendo giocato costantemente ogni 3 giorni. In vista della prossima sfida, contro l’Atalanta avremo 4 giorni di gestione prima di scendere in campo. Doserò al meglio le forze”.

Antonio Conte, 50 anni, allenatore dell’Inter

Continue critiche: “Il fatto che io venga costantemente criticato non lo capisco. Si vive troppo nella concezione che qualsiasi cosa tocchi Antonio Conte diventa oro. Purtroppo non è così, è capitato, ma non può essere sempre la stessa storia. I miei ragazzi, inoltre, stanno portando il cuore ogni ostacolo per terminare al meglio sta stagione, meritiamo solo applausi e non critiche”.

Messi sponsorizzato da Tv Suning in cina: “Più facile spostare il Duomo, che convincere Messi a venire all’Inter”.

