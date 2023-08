Inter-Monza 2-0, dichiarazioni post-partita Simone Inzaghi

Termina 2-0 per l’Inter il match contro il Monza valido per la prima giornata di Serie A. Per i nerazzurri subito decisivo il capitano, Lautaro Martinez, autore di una doppietta.

Ottimo esordio: “Sono soddisfatto. Il Monza non è un avversario semplice, il nostro obiettivo era fare le cose per bene e ci siamo riusciti alla grande. Siamo alla prima, la gara è stata davvero buona e nonostante qualche imperfezione siamo felici di aver regalato una grande gioia a un San Siro tutto esaurito”.

Cinismo e attenzione: “La fase di non possesso deve essere un nostro punto di forza. Nelle fasi di possesso diamo il meglio di noi, ma c’è tanto da crescere anche quando la palla la hanno gli avversari. Lì fatichiamo ancora”.

Simone Inzaghi, 47 anni, allenatore dell’Inter. Fonte foto: Facebook, profilo ufficiale Inter

Thuram e Arnautovic: “Marcus ha fatto una gran bella partita. Ha legato il gioco e attaccato la profondità a dovere. Parliamo di un calciatore che viene dalla Bundesliga e che si è subito ambientato benissimo. Nell’Inter ci sono tanti attaccanti, c’è concorrenza e sia lui che Arnautovic ci saranno molto d’aiuto. Con quest’ultimo ho parlato tanto prima del suo arrivo e non avevo dubbi avrebbe fatto bene”.

Rosa incompleta: “Attendo un difensore importante, in quel ruolo siamo scoperti e la società lo sa. Ci sono obiettivi che dobbiamo centrare assolutamente. La mia dirigenza sta lavorando 24 ore su 24 per accontentare questa mia richiesta”.