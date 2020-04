Inter-Milan, Nuovo Giuseppe Meazza-San Siro: negozi all’interno dello stadio?

Altro punto di svolta per quanto riguarda la realizzazione del nuovo San Siro. La nuova “Scala del calcio” infatti avrà come base parte dell’attuale stadio, questo per ridurre l’impatto ambientale e mantenere l’identità di uno stadio che oramai è un monumento nazionale.

Inter e Milan, anche in questo periodo di emergenza, stanno portando avanti il progetto del nuovo Giuseppe Meazza. Dopo 3 mesi di lavoro ai tavoli tecnici con il Comune sembra esserci la prima vera svolta all’interno della progettazione del nuovo impianto.

Già nel mese di gennaio i due club di Milano avevano presentato la variante al progetto originale, che prevedeva il riutilizzo di alcune parti dell’attuale San Siro, in particolare, mantenere le rampe del secondo anello che sono considerate di valore architettonico dai Beni Culturali.

Questa decisione ha aumentato molto il consenso generale, dato che, tra le 16 condizioni del consiglio e della Giunta comunale, ci sono “la minimalizzazione dell’impatto ambientale” e “la riduzione delle cubature”.

Foto di San Siro

Rimangono quindi da chiarire le volumetrie extra-stadio e le parti sembrano essere molto più vicine all’intesa.

Nel mese di maggio, molto probabilmente, ci saranno scelte decisive per il futuro di questo progetto da 1.2 miliardi di euro che, nonostante la situazione di crisi che stiamo vivendo, sembra procedere a gonfie vele.

Il nuovo Giuseppe Meazza in San Siro, quindi, non sarà solo un luogo dove andare a vedere le partite di calcio, ma sarà anche un’area commerciale con cinema, negozi, ristoranti e tanto altro.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS