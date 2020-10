Inter-Milan 1-2, Voti, pagellee analisi. Ai piedi di Dio Ibrahimovic

Il Milan dopo 4 anni vince nuovamente il “Derby” di Milano. Ibrahimovic segna due gol e con altre giocate da dominatore trascina il Milan. Lukaku accorcia le distanze e anche lui gioca una partita da dominatore. Occasioni e spettacolo da entrambi lei parti, ma alla fine ad uscirne vincitore è il Milan.

Top 3 Milan:

Ibrahimovic 9 Prestazione maiuscola dello svedese. Fa tutto, gol e assist. Si fa parare il rigore da Handanovic, ma sulla ribattuta è pronto a segnare. Raddoppio su assist di Leao. Poi giocate d’alta scuole per tutta la partita. Top player.

Calabria 7 Ancora ennesima prestazione per il terzino destro rossonero. Si fa trovare sempre pronto, sia quando deve attaccare che quando deve difendere. Si sta ritrovando, deve continuare così.

Kessie 7 Pioli su di lui ha fatto un grandissimo lavoro e si fede. Intelligenza tattica unita alla sua straordinaria fisicità. Deve continuare così, ha ampi margini di crescita.

Flop 3 Milan:

Saelemaekers 5 Non una grande partita per lui, molte volte nell’1 vs 1 non ci mette la solita grinta e determinazione. Questi sono testi dure che deve affrontare per crescere.

Theo Hernandez 5 Si fa saltare troppe volte da Hakimi, in fase difensiva deve migliorare. Oggi poche volte si è fatto vedere in fase offensiva, ma ci può stare che qualche volta sbagli approccio alla partita.

Kjaer 5,5 Non una delle sue migliori partite ultimamente, certo affrontare Lukaku non è facile, ma spesso commette delle gravi ingenuità che potevano costare caro. Per sua fortuna gli è andata bene.

Top 3 Inter:

Lukaku 8,5 Partita da dominatore esattamente come Ibrahimovic. E’ veramente un mostro di bravura, fisicamente devastante, sembra Hulk, sfonda le difese e salta gli avversari sia tecnicamente che fisicamente. Gol e prestazione maiuscola, top player.

Hakimi 7 Grandissima partita per l’ex Borussia e Real Madrid. Oggi nella sfida con Theo ha vinto lui, sempre propositivo in avanti. Anche lui come Theo Hernandez ha tutto per diventare un top player.

Barella 7 A detta di molti è il miglior centrocampista italiano e probabilmente non si sbagliano. Un mix perfetto di qualità e quantità, dominante in ogni zona del campo.

Flop 3 Inter:

Kolarov 4,5 Partita deludente per l’ex Roma, si vede che il centrale nella difesa a 3 non è il suo ruolo e sulle avanzate del Milan soffre tantissimo.

D’Ambrosio 5 Anche lui come Kolarov non gioca una grande partita, Conte deve lavorare ancora tantissimo su questa difesa a 3, perché i gol si segnano, ma se ne prendono pure troppi.

De Vrij 5,5 Forse della difesa è quello che gioca meglio però anche da parte sua troppi errori. Ma è un grandissimo difensore e si riscatterà. Una giornata storta capita a tutti.

Il Milan vince e continua nel suo percosso di crescita, l’Inter perde il “Derby” ma siamo solo alla 4° giornata, il tempo per rifarsi c’è.

