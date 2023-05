Inter-Milan 1-0, ritorno semifinali Champions League, dichiarazioni post-partita Simone Inzaghi

Dopo lo 0-2 dell’andata l’Inter si aggiudica anche il match di ritorno (1-0) contro il Milan conquistando, così, l’accesso diretto alla finale del 10 giugno a Istanbul. Per i nerazzurri a segno Lautaro Martinez.

Prestazione: “Corsa, determinazione, aggressività, davvero non è mancato nulla ai miei ragazzi. Non posso che essere felice della loro prestazione. Vincere in un’unica stagione 4 derby è tanta roba, soprattutto contro gli ex Campioni d’Italia”.

Sogno: “Non abbiamo mai smesso di crederci, neanche per un secondo. Quando metterò a fuoco le emozioni saprò dire qualcosa in più a riguardo, ma al momento voglio solo godermi questo grande momento”.

Rivincita: “Non ho sassolini da togliermi con nessuno. Semplicemente io so chi c’è stato e chi no e questa è una cosa che mi crea dispiacere da un lato, ma dall’altro mi da tanta forza. La mia vera forza è lo staff, che mi segue in tutto e per tutto”.

Simone Inzaghi, 47 anni, allenatore dell’Inter. Fonte foto: Facebook, profilo ufficiale Inter

Avversari: “Domani seguirò con grande attenzione la sfida tra Manchester City e Real Madrid. Sono due delle squadre migliori di tutto il panorama mondiale”:

Futuro: “Ho un contratto con l’Inter e vorrei rimanere a lungo su questa panchina. Serate del genere ti stringono ancor di più attorno all’ambiente nerazzurro”.