Inter: Marotta smentisce possibile addio

Smentita dallo stesso amministratore delegato, l’indiscrezione d’addio all’Inter lanciata stamattina da “Il Messaggero”.

“Inter, Marotta sotto pressione rimpiange i giorni sereni alla Juventus”. Così, “Il Messaggero” ha titolato un articolo in merito al possibile addio di Beppe Marotta dal club nerazzurro.

Secondo il noto giornale, l’amministratore delegato sarebbe stanco e stressato dalle continue richieste di Conte sul mercato e dalla poca considerazione avuta da parte della Lega Calcio in merito alla situazione calendario, a tal punto da pensare di lasciare il club.

Affermazioni che hanno portato timore in tutti gli interisti, i quali riconoscono in toto la grandezza del lavoro svolto da Marotta in questi mesi.

Operato che non si fermerà a breve, ma anzi proseguirà con ancora più tranquillità, visto che dopo qualche ora dall’annuncio de “Il Messaggero”, è arrivata la puntuale smentita dell’amministratore delegato nerazzurro.

“Veramente non sono mai stato più sereno”, ha comunicato Marotta a Fabrizio Biasin, giornalista molto vicino al mondo Inter.

Per una frase che, oltre ad aver cancellato i polveroni mattutini, ha riportato l’Inter e i suoi tifosi nella spensieratezza di non aver perso il proprio dirigente centrale, in uno dei momenti più caldi e importante della stagione: ripartenza in campionato e sessione estiva di calciomercato.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS