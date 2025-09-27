Inter: Le probabili scelte di Chivu per la trasferta di Cagliari

L’allenatore dell’Inter Cristian Chivu starebbe valutando la possibilità di far riposare Denzel Dumfries nella sfida di sabato contro il Cagliari. Al suo posto potrebbe partire titolare Matteo Darmian, come riportato dalle ultime indicazioni di Sky Sport.
A centrocampo prosegue l’alternanza tra Henrikh Mkhitaryan e Petar Sucic: questa volta dovrebbe essere l’armeno a partire dall’inizio.
In porta tornerà Yann Sommer, dopo che nel 2-1 contro il Sassuolo era stato preferito Josep Martinez.
Buone notizie in attacco: il capitano Lautaro Martinez è pronto a riprendersi una maglia da titolare al posto di Francesco Pio Esposito, autore comunque di ottime prestazioni durante l’assenza dell’argentino. In avanti Lautaro farà coppia con Marcus Thuram.
Darmian resta il principale candidato per sostituire Dumfries, anche se non è da escludere l’opzione Luis Henrique, nome che diversi tifosi nerazzurri spingono per vedere titolare.
Probabili formazioni
Cagliari (3-5-2): Caprile; Mina, Luperto, Obert; Palestra, Adopo, Prati, Deiola, Folorunsho; Sebastiano Esposito, Belotti.
Inter (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Çalhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram.