Inter – Lazio LIVE Diretta Streaming e Tv Serie A 11° Giornata

Dove vedere Inter – Lazio in Diretta Tv e Streaming Live, 11° Giornata Serie A, Domenica 9 Novembre ore 20:45.

L’Inter arriva alla sfida di domenica con l’obiettivo di proseguire la propria corsa sia in Europa che in campionato.

Dopo aver mantenuto il percorso netto nelle competizioni internazionali, la squadra di Cristian Chivu vuole sfruttare l’entusiasmo europeo per mettere pressione alle dirette rivali nella lotta al titolo di Serie A e conquistare un successo pesante contro la Lazio a San Siro.

Di fronte ci sarà però una Lazio in netta crescita, reduce da sei gare consecutive senza sconfitte.

La formazione biancoceleste, dopo un avvio complicato, ha trovato maggiore solidità difensiva e continuità di rendimento, presentandosi a Milano con un’identità tattica più chiara e una ritrovata compattezza di squadra.

Il match si preannuncia quindi equilibrato, con l’Inter favorita dal fattore campo e dalla brillante forma europea, ma con una Lazio pronta a confermare il suo momento positivo e a complicare i piani nerazzurri nella corsa scudetto.

Formazioni Ufficiali di Inter – Lazio:

INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Sucic, Dimarco; Lautaro, Bonny. All. Chivu.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Cataldi, Basic; Isaksen, Dia, Zaccagni. All. Sarri.

Dove vedere Inter – Lazio in Diretta TV e streaming:

Voce Dettagli Partita Inter – Lazio Data e ora 📺 Diretta TV DAZN e canale satellitare Zona 214 Sky 📱 Diretta streaming App ufficiale DAZN disponibile su smartphone, tablet, PC, console e smart TV

Diretta TV: DAZN e Zona DAZN (canale 214 Sky)

DAZN e Zona DAZN (canale 214 Sky) Diretta streaming: app DAZN disponibile su smartphone, tablet, PC, console e smart TV

app DAZN disponibile su smartphone, tablet, PC, console e smart TV Gli utenti Sky con pacchetto attivo potranno seguirla anche su Zona DAZN al canale 214 del decoder Sky.

La sfida Inter – Lazio di Domenica 9 Novembre 20:45 sarà trasmessa in diretta in esclusiva su DAZN, detentore dei diritti per tutte e 10 le partite di ogni giornata di Serie A, di cui tre in co-esclusiva con Sky Sport.

La telecronaca di Inter – Lazio su DAZN sarà a cura di Pierluigi Pardo, commento tecnico di Massimo Ambrosini.

Per seguire il match basterà scaricare l’App ufficiale di DAZN e sottoscrivere l’abbonamento, con possibilità di visione anche su Smart TV, smartphone, tablet e PC.

Dalla scorsa stagione, con l’arrivo del canale satellitare Zona DAZN (canale 214 di Sky), gli abbonati possono guardare la Serie A anche tramite Sky Calcio. Tuttavia, per accedere a questo servizio resta necessario sottoscrivere un doppio abbonamento sia a Sky Sport che a DAZN, con un sovrapprezzo mensile di 5 euro per gli utenti già iscritti a DAZN.

Come arriva l’Inter:

L’Inter arriva alla sfida con la Lazio sulle ali dell’entusiasmo dopo il successo ottenuto contro il Verona, deciso da una splendida punizione di Piotr Zielinski e da un’autorete nel finale. Dopo il doppio ko di due mesi fa, la formazione nerazzurra ha cambiato passo in campionato, conquistando sei vittorie nelle ultime sette giornate e mostrando una continuità offensiva di altissimo livello.

La squadra di Cristian Chivu viaggia infatti a una media superiore ai due gol a partita e può già contare su undici marcatori diversi, un dato che testimonia la profondità della rosa e la varietà delle soluzioni offensive a disposizione. Il totale dei gol realizzati in Serie A ha già toccato quota 24, il più alto dell’intero torneo.

Il trascinatore resta Lautaro Martinez, autore di un anno solare straordinario anche in Europa. L’Inter ha realizzato almeno due reti in undici delle ultime dodici partite di Champions League, compresa la recente vittoria interna contro il Kairat. Nonostante il primo gol incassato nella fase a gironi, i nerazzurri hanno centrato la quarta vittoria consecutiva grazie alla rete di Carlos Augusto nella ripresa, dopo l’immediato pareggio che aveva risposto al vantaggio firmato da Martinez.

Questo percorso europeo ha permesso all’Inter di mantenere il terzo posto nel proprio gruppo, in piena corsa per l’accesso diretto agli ottavi di finale. L’obiettivo adesso è chiudere al meglio prima della sosta, cercando un altro risultato positivo in campionato per restare incollati alla zona altissima della classifica.

Al fattore forma si aggiunge anche una statistica favorevole: l’Inter è imbattuta da sei partite casalinghe consecutive contro la Lazio in Serie A, a cui si somma un successo in Coppa Italia della scorsa stagione. Elementi che rendono i nerazzurri i naturali favoriti per il match di San Siro, in un momento in cui la squadra sembra aver ritrovato brillantezza, intensità e concretezza sotto porta.

Come arriva la Lazio:

Nonostante l’Inter parta favorita, la Lazio ha dimostrato più volte di saper uscire indenne da San Siro: nelle ultime due sfide disputate a Milano, infatti, i biancocelesti hanno sempre strappato almeno un punto. Resta nella memoria il pareggio firmato da Pedro lo scorso maggio, una rete pesantissima che di fatto tolse ai nerazzurri una delle ultime chance per restare agganciati alla corsa scudetto.

La situazione di classifica, oggi, racconta di un distacco ridotto: la Lazio è soltanto sei punti dietro all’Inter, frutto di una ripresa netta dopo il Derby perso contro la Roma. Nelle ultime sei giornate, la squadra di Maurizio Sarri ha ottenuto 12 punti, rialzandosi dopo un avvio di stagione complicato anche sul fronte societario.

Il club capitolino è infatti costretto a convivere con un blocco del mercato e con un elenco di indisponibili che rimane lungo da settimane. In questo contesto, Sarri ha scelto un approccio più pratico del solito, rinunciando a parte delle sue rigidità tattiche e puntando su una gestione più equilibrata delle partite. La risposta è stata evidente: dopo il successo per 2-0 sul Cagliari, la Lazio ha messo in fila quattro clean sheet consecutivi, un evento che non si verificava dal 2023, ai tempi del primo ciclo di Sarri.

A questi segnali incoraggianti si aggiungono due vittorie interne consecutive in campionato, le uniche ottenute nello stesso anno solare. Un andamento che ha riportato fiducia nello spogliatoio e che ora sarà messo alla prova nella trasferta più difficile: la sfida contro l’Inter a San Siro, dove la solidità difensiva ritrovata e il nuovo spirito della squadra verranno misurati contro una delle pretendenti al titolo.

Pronostico Inter – Lazio:

La Lazio ha ritrovato equilibrio e solidità difensiva, favorita anche dal fatto di giocare una sola partita a settimana in un periodo segnato dagli infortuni. Tuttavia, l’Inter arriva a questa sfida in una condizione di forma impressionante e con un reparto offensivo ricco di alternative di alto livello.

Considerando la continuità mostrata dai nerazzurri e la loro superiorità tecnica nei momenti chiave, la squadra di Chivu ha tutte le carte in regola per centrare la sesta vittoria consecutiva a San Siro e consolidare la propria posizione nella corsa al vertice della Serie A.

