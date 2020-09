Inter: la Lega dà ok per esordio in Serie A 2020-2021 il 26-27 settembre

La passata stagione sembra così vicina, e in effetti lo è. Il campionato edizione 2019/2020, causa Covid-19, è stato lunghissimo ma con il solito epilogo finale: Juventus campione d’Italia. Il dominio bianconero non si è interrotto ma, mai come quest’anno, si è avuta l’impressione che la Juve non sia poi troppo lontana dalle altre, in particolar modo dall’Inter. In più, la società torinese, per il campionato che verrà ha affidato le redini della squadra ad Andrea Pirlo, uno che sul campo faceva magie ma non è detto che possa fare lo stesso dalla panchina.

Logo ufficiale della Serie A, presente nell’archivio della pagina ufficiale della Lega Serie A

Intanto, nella giornata di ieri, sono state ufficializzate dalla Lega Seria A le date del campionato 2020/2021. La stagione avrà inizio nel fine settimana del 19-20 settembre e terminerà il 23 maggio. La sosta natalizia sarà dal 23 dicembre al 3 gennaio e i turni infrasettimanali saranno 5. Da sottolineare come la prima giornata vedrà impegnate tutte le squadre eccetto 4 che inizieranno il loro campionato il fine settimana successivo. Questo perché Inter e Atalanta, a causa degli impegni europei, hanno visto la loro stagione protrarsi fino ad agosto inoltrato.

Con tutte le date confermate resta solo da stilare il calendario. Calendario che prenderà forma tra meno di 20 ore e sarà visibile sul sito, dall’app e dal canale YouTube ufficiali della Lega Serie A.

