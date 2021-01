Inter-Juventus, conferenza stampa pre-partita Conte: “Gara importante, che ci dirà quali sono le nostre ambizioni”

Un Antonio Conte molto carico quello che si è presentato al consueto appuntamento con la conferenza stampa pre-partita. Tanti gli argomenti analizzati dal tecnico in vista del match che i suoi giocheranno domani sera contro la Juventus.

Sugli avversari: “Inutile che io ribadisca la loro forza. Nessuna squadra è riuscita a colmare il gap con i bianconeri, inclusi noi. Al massimo lo abbiamo ridotto. Bisogna avere solo grande rispetto per questa squadra e per quello che ha fatto negli ultimi 10 anni. Se vogliamo puntare a grandi traguardi, dobbiamo confrontarci in sfide del genere”.

Aspetti da migliorare: “Finchè non riusciremo ad ammazzare sportivamente gli avversari, non saremo mai una squadra all’altezza. Inoltre serve più equilibrio tra la nostra fase offensiva e quella difensiva”.

Antonio Conte, 51 anni, allenatore dell’Inter

Bianconeri più forti: “Non dobbiamo dimenticare neanche gli acquisti fatti da questa squadra negli anni. La Juventus non si è mai accontentata e grazie anche a calciatori arrivati quest’anno come Chiesa, Morata, Kulusevsky, può dirsi come favorita”.

Su Vidal ed Eriksen: “Arturo è un calciatore abituato a reggere la pressione. Lui è nato per affrontare gare di questa tipologia e peso. Partite così si giocano in primis con calciatori che non avvertono tremolii alle gambe e sanno reggere la pressione. Eriksen ha fatto una buonissima prestazione contro la Fiorentina. Il nostro obiettivo deve essere quello di sfruttare al meglio tutta la rosa per ogni ruolo e Chris può giocare anche da regista”.

