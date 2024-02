Inter-Juventus 1-0, dichiarazioni pre-partita, Allegri “Bisogna non cadere nella crisi, loro hanno avuto più personalità e più esperienza.”

La Juventus perde a San Siro e scivola a -4 dall’Inter, con i nerazzurri che avranno da recuperare un ulteriore gare. A rilevarsi fatale per i bianconeri sarà il secondo autogol stagionale di Gatti che decreterà l’1-0 a favore dei nerazzurri.

Inter- Juventus 1-0

Massimiliano Allegri è intervenuto ai microfoni di Dazn per analizzare la prestazione dei suoi “Stasera è stata una partita difficile contro una squadra molto forte, ma sapevamo a cosa andavamo incontro. Nel primo tempo abbiamo giocato bene con delle occasioni anche a favore nostro. Nel secondo tempo la partita si è spaccata con la gara che è stata più divertente da vedere, ma loro hanno qualità e precisione nella ripartenza e noi su questo dobbiamo migliorare.”

Il tecnico ha poi continuato: “Veniamo da una settimana complicata dove domenica scorsa abbiamo lasciato due punti con l’Empoli e poi dalla sconfitta di oggi, sono cose che nell’arco della stagione capitano a tutte le squadre. Bisogna però essere bravi a ridurre tutto ad una settimana perché poi è un attimo che si rischia di cadere in una crisi negativa.”

Sui cambi: “Ho pensato per un momento di lasciare Yldiz e mettere Chiesa, ma in quel momento lì c’era il rischio che la partita poteva spazzarsi ancora di più. Tra l’altro stavamo crescendo anche fisicamente, poi Chiesa veniva da una settimana dove aveva fatto solamente due allenamenti e quindi metterli insieme era un rischio.”

Sui rapporti di forza con l’Inter “Loro sono molto più bravi di noi negli ultimi 16 metri, hanno personalità e esperienza. Stasera era uno scontro al vertice che noi non giocavamo da 3 anni, quindi anche per una questione di esperienza abbiamo un pochino pagato, ma questo fa parte della crescita che bisognava fare. Adesso tocca rimetterci a posto e non rischiare di andare in crisi.”



Il tecnico livornese ha poi concluso sulla classifica “Io credo che nessuno avrebbe pensato di vederci nella nostra situazione attuale ad inizio anno. Poi dopo per il gioco dei media e dei giornalisti sulle squadre è normale, ma il percorso nostro è totalmente differente da quello loro. Noi siamo arrabbiati oggi per come è andata, ma il campionato è ancora molto lungo e bisogna fare i punti mancanti per arrivare in Champions.”