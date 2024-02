Inter-Juventus 1-0, dichiarazioni post-partita Simone Inzaghi

Termina 1-0 per l’Inter il match contro la Juventus valido per la ventitreesima giornata del campionato di Serie A. Per i nerazzurri decisiva l’autorete di Gatti. Inter a + 4 (con una partita in meno) sulla Juventus.

Peso della vittoria: “Felice di aver portato a casa tre punti dal peso specifico enorme. Il percorso è ancora lunghissimo, ma abbiamo raggiunto una tappa molto importanti. Grazie anche ai nostri tifosi, che ci hanno trascinati dal primo al novantacinquesimo”.

L’inserimento di Klassen: “Parliamo di un centrocampista con più di 100 goal in carriera. Ho massima fiducia in lui. Tra l’altro ieri, nella rifinitura, Frattesi ha sentito un problema e non me la sono sentita di rischiarlo. Anche Asllani in passato ha fatto la mezzala, ma è da un po’ che si cimenta più in quel ruolo”.

Simone Inzaghi, 47 anni, allenatore dell’Inter. Fonte foto: Facebook, profilo ufficiale Inter

Cinismo: “Più che prendermela con i miei, ci tengo a fare i complimenti a Szczęsny. Prima la gran parata su Barella, poi il miracolo su Arnautovic, se la partita è rimasta in piedi fino alla fine è solamente merito suo. Sommer stasera è stato bello riposato, abbiamo concesso solamente una ripartenza nell’intero arco della gara”.

Maturità: “Mancano altri 4 mesi intensi. Dobbiamo continuare in questo modo. Finora abbiamo vinto 18 partite su 22 in campionato e nonostante ciò abbiamo le avversarie ancora avvinghiate alle spalle. Lo scorso anno il Napoli, a questo punto della stagione e con gli stessi punti, era già in volata libera”.

Corsa europea: “Tra poco ripartirà anche la Champions League, palcoscenico per noi straordinario. Cercheremo di emulare quanto di buono fatto lo scorso anno, consapevoli delle grosse difficoltà di questa competizione”.