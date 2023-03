Inter-Juventus 0-1, Allegri: “Le decisioni degli arbitri vanno accettate, Vlahovic ha fatto la miglior partita, Kostic è un giocatore importante.

La Juventus di Max Allegri esce vittoriosa dalla gara di San Siro grazie ad un gol siglato da Kostic, che di fatto permette ai bianconeri il successo di misura per 0-1 sull’Inter. Vittoria, dunque, importantissima per la Juventus, soprattutto in ottica Champions League che adesso dista solo sette punti in classifica.

Massimiliano Allegri è intervenuto ai microfoni di Dazn nel post partita dove ha iniziato la propria intervista con un’analisi della gara “Stasera non era semplice, per noi era importantissimo riuscire a vincere qui con l’Inter che di fatto aveva perso soltanto due volte in casa. Siamo riusciti a vincere una partita difficile, una partita molto fisica, dove la squadra ha pressato molto bene e ha concesso poco e niente, però poi abbiamo iniziato a sbagliare e quando si giocano partite del genere non bisogna farlo, bisogna migliorare nella precisione. Nel secondo tempo abbiamo avuto quattro occasioni clamorose, ci è mancato l’ultimo passaggio, ma posso dire che i ragazzi mi hanno regalato una bella sosta.”

Il tecnico livornese ha poi continuato esprimendosi sulla crescita di personalità del proprio centrocampo “Diciamo che c’è una crescita generale di tutta la squadra, stasera anche dietro abbiamo difeso bene e non abbiamo concesso niente. A centrocampo, purtroppo, non abbiamo mai avuto Pogba. Paredes bene all’inizio poi l’ho usato meno, Fagioli ha molta tecnica e quantità e sta crescendo molto bene. La squadra ha cuore e passione e sono qualità che servono per ritornare a vincere, io dico sempre che dall’esterno non si possono capire determinate cose, ma la squadra si è ritrovata a lottare con una penalizzazione, ora siamo a 41 punti e non era facile trovare le giuste motivazioni.”

Su Kostic e Vlahovic “È un giocatore importate che stasera ha fatto molte scelte giuste, a parte le ultime due, dove ha forzato le giocate e poteva mettere Vlahovic in condizioni di segnare, però ora difende molto meglio e soprattutto ha dei tempi di gioco migliori. Per quanto riguarda Vlahovic, io credo che oggi abbia fatto la migliore partita da quando è alla Juventus.”



Allegri si è poi espresso sul tanto discusso fallo di mano di Rabiot “Non mi faccia arrabbiare, perché si parla soltanto degli episodi che vengono a favore nostro, mentre quando li subiamo come contro la Salernitana non se ne parla. Non mi fate arrabbiare, le decisioni degli arbitri vanno accettati nel bene e nel male, noi siamo molto signori in questo, li accettiamo con molta serenità.”