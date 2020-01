Inter, infortunio per D’Ambrosio

Danilo D’Ambrosio non prenderà parte alla trasferta contro il Napoli. Il calciatore è stato costretto a fermarsi a causa di un risentimento muscolare avvertito nei giorni scorsi in allenamento.

“Nella mattinata di oggi Danilo D’Ambrosio è stato sottoposto, presso l’Istituto Humanitas di Rozzano, a risonanza magnetica al retto femorale della gamba destra dopo un problema avuto in allenamento nei giorni scorsi. Gli accertamenti hanno evidenziato un risentimento muscolare, il giocatore verrà rivalutato nella prossima settimana”. Questo il comunicato rilasciato dall’Inter attraverso il proprio sito ufficiale.

Il numero 33 nerazzurro, salterà, quindi, la prima gara nerazzurra del 2020, contro il Napoli, e proverà a mettersi in sesto per il match in programma sabato 11 contro l’Atalanta. Per lui si tratta di un rientro dalle vacanze non troppo fortunato, soprattutto considerando che lo stesso D’Ambrosio ha già rimediato un infortunio poco più di un mese e mezzo fa, con la maglia della nazionale. Importanti, se non decisivi, per una data di un possibile ritorno in campo, saranno i test che il calciatore dovrà effettuare la prossima settimana.

Conte, però, può comunque sorridere visti i recuperi completi di Barella, Sensi e Sanchez, tre degli uomini pienamente al centro del progetto Inter. Ancora out, invece, Asamoah, il quale anch’egli non sarà del match.

