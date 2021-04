Inter-Hellas Verona, conferenza stampa pre-partita Conte: “Nelle ultime due gare avremmo meritato di più, la testa è quella giusta”

Un Antonio Conte molto motivato quello che si è presentato al consueto appuntamento con la conferenza stampa pre-partita. Tanti i temi analizzati dal tecnico in vista del match che i suoi affronteranno contro l’Hellas Verona.

Sugli avversari: “Domani affronteremo una squadra tosta, che sta facendo anche quest’anno molto bene. La forza principale del Verona è il proprio allenatore, persona che stimo molto e cresciuta con un grande allenatore come Gasperini. Sia l’anno scorso che quest’anno ha avuto la clamorosa capacità di valorizzare ogni interprete”.

Gruppo perfetto: “In nerazzurro ho trovato un gruppo perfetto, fatto di calciatori sani, vogliosi e pronti a mettersi a disposizione del tecnico. Stiamo migliorando in maniera costante, e gli sforzi di questi due anni devono essere compensate con un traguardo finale che stiamo provando ad ottenere con tutte le nostre forze”.

Antonio Conte, 51 anni, allenatore dell’Inter

Testa giusta: “I ragazzi sanno cosa devono fare. I pareggi di queste ultime due partite non mi spaventano affatto, anche perché parliamo di due trasferte nelle quali avremmo meritato senza alcun dubbio qualcosa in più. Inoltre sanno anche di non dover guardare tabelle, statistiche punti da fare o altro, quello lo lasciamo fare ad altri. Il focus, però, è quello giusto”.

Frecciatina a Zhang: “Preferisco non rispondere alla domanda relativa all’importanza del presidente in questi mesi. Educatamente vorrei parlare del calcio e dell’aspetto campo, in vista di una partita molto importante per noi”.

Crescita esponenziale: “I passi in avanti ci sono stati e come, penso siano sotto gli occhi di tutti. Se poi mi chiedete quanta differenza c’è tra l’Inter e le 4 semifinaliste di Champions non posso dirvi altro se non di pensare al presente. In futuro poi vi risponderò a questa domanda”.

Migliori Bookmakers AAMS