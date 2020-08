Inter-Getafe Diretta TV-Streaming e Probabili Formazioni 5-8-2020

L’Inter sfida il Getafe negli ottavi di finale di Europa League. Precedenti, statistiche, ultime e probabili formazioni: squadra titolare per Conte, mentre Bordalas recupera Molina. Ecco dove vedere la partita in Diretta TV, in Streaming e come ascoltarla in radiocronaca live

E’ finalmente arrivato il momento delle coppe europee per le squadre italiane, a partire dall’Inter, che sfiderà il Getafe all’Arena AufSchalke di Gelsenkirchen, in Germania, alle ore 21:00 nella partita valida per gli ottavi di finale di Europa League, che sarà a gara secca.

I nerazzurri hanno chiuso al secondo posto in classifica in campionato e con tre vittorie consecutive, ma il vero obiettivo è cercare di arrivare fino in fondo nella ex Coppa Uefa per provare a gettare le basi per un grande futuro.

Gli spagnoli hanno concluso il proprio campionato all’ottavo posto in classifica e con una crisi profonda, visto che hanno collezionato solo due punti nelle ultime cinque partite, ma vogliono continuare a sognare in grande dopo la bellissima strada percorsa in Europa.

Ultime sulle formazioni di Inter-Getafe:

Out Sensi e Vecino per Antonio Conte, che non potrà utilizzare nemmeno Lazaro e Joao Mario, rientrati dai prestiti a Newcastle e Spartak Mosca. In difesa Godin si giocherà il posto con Bastoni al fianco di De Vrij e Skriniar, a protezione di Handanovic, mentre sulle fasce agiranno Candreva e Ashley Young. In mediana pienamente recuperati Barella e Brozovic, mentre in attacco Lukaku e Lautaro Martinez saranno appoggiati da Eriksen.

Non ci saranno Cabaco e Carnero per Pepe Bordalas, che recupererà Molina in attacco, che farà coppia con Mata. A porta ancora Soria con Djene e Timor al centro, mentre Suarez e Olivera giocheranno come terzini in un 4-4-2 dove la linea di centrocampo sarà costituita da Nyom, Arambarri, Maksimovic e l’uomo mercato Cucurella.

Probabili formazioni Inter-Getafe:

Inter (3-4-1-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Candreva, Barella, Brozovic, Young; Eriksen; Lautaro Martinez, Lukaku.

Getafe (4-4-2): Soria; Damián Suárez, Djené, Timor, Olivera; Nyom, Arambarri, Maksimović, Cucurella; Mata, Molina.

Come vedere Inter-Getafe in Diretta TV e Streaming Live:

La partita Inter Getafe, Ottavi di finale di Europa League, sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport 1 HD Canale 201, Sky Sport Serie A HD Canale 202 e Sky Sport HD Canale 251 per gli abbonati a Sky Sport e Sky Calcio.

Gli abbonati a Sky Sport e Sky Calcio potranno usufruire anche del servizio Sky Go per guardare Inter Getafe in diretta streaming live. Lo stesso potranno fare gli abbonati a Mediaset Premium con il servizio Premium Play.

Infine, è possibile acquistare la partita su NowTv al prezzo di 9,99 €.

Dove ascoltare la Radiocronaca Live di Inter-Getafe:

E’ possibile ascoltare la radiocronaca di Inter Getafe in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno oppure cliccando sul pulsante PLAY presente nel player in basso.

E’ possibile ascoltare la radiocronaca della partita su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Precedenti e statistiche Inter-Getafe:

Sarà la primissima volta che Inter e Getafe si sfideranno in una qualsiasi competizione, visto che le due squadre non si sono mai affrontate né in Champions League né in Europa League.

I nerazzurri hanno eliminato il Ludogorets ai sedicesimi di finale, grazie alle vittorie per 2-0 all’andata e per 2-1 al ritorno, mentre gli spagnoli hanno clamorosamente battuto l’Ajax 2-0 all’andata, ben difeso al ritorno, dove hanno perso 2-1.

