Inter-Frosinone 2-0, dichiarazioni post-partita Simone Inzaghi

Termina 2-0 per l’Inter il match contro il Frosinone valido per la dodicesima giornata del campionato di Serie A. Per i nerazzurri decisive le reti di Dimarco e Çalhanoğlu.

Eurogol di Dimarco: “Federico con il suo goal ha rotto l’equilibrio di una gara ferma sul pari. La sua rete è destinata a fare il giro del mondo. Lui in allenamento fa spesso cose del genere, non posso fare altro se non i complimenti”.

Studio pre-match: “Oggi ci aspettavamo un sistema di gioco diverso da parte del Frosinone. In Serie A è sempre più complicato arrivare alla partita consci di cosa potrà fare il tuo avversario. L’importante è sapersi modellare a gara in corso”.

Simone Inzaghi, 47 anni, allenatore dell’Inter. Fonte foto: Facebook, profilo ufficiale Inter

Primato su ogni fronte: “Sin dall’estate ero molto fiducioso. Dal 13 luglio la squadra lavora benissimo. Cerco di cambiare continuamente calciatori e tutti devono dare il massimo quando chiamati in causa. Proprio come stanno già facendo”.

Inter favorita per il primato: “Non amo fare le griglie, onestamente quello che posso promettere ai tifosi è il massimo impegno. Sappiamo che ci sono diverse squadre attrezzate per il titolo”.