Inter-Fiorentina 4-0, dichiarazioni post-partita Simone Inzaghi 

Termina 4-0 per l’Inter il match contro la Fiorentina valido per la terza giornata del campionato di Serie A. Per i nerazzurri a segno Lautaro Martinez con una doppietta, Thuram e Çalhanoğlu.

Partita al top: “Il saluto finale insieme al nostro pubblico è stata la cosa più bella. Dobbiamo continuare così, siamo all’inizio, ma la strada intrapresa è senza alcun dubbio quella giusta. L’obiettivo è tornare con lo stesso piglio nel post-sosta”.

Super Thuram: “Marcus ha fatto una gran partita. Anche nelle scorse gare mi era piaciuto tanto, ci tenevo potesse fare gol e sbloccarsi”.

Recupero palla: “È una cosa che facciamo molto bene il recupero. Queste partite vanno improntate con grande grinta e carattere, aspetti mai mancati in queste prime tre giornate di Serie A”.

Lautaro capocannoniere: “Oltre i gol, che spero gli porteranno il titolo di miglior marcatore di Serie A, ci tengo ad evidenziare le sue prestazioni a tutto campo, sia in fase di possesso che non. È un leader in continua crescita”.

Simone Inzaghi, 47 anni, allenatore dell’Inter. Fonte foto: Facebook, profilo ufficiale Inter

Derby: “Nella prossima gara affronteremo una gara che rappresenta tanto per la nostra società e per i nostri tifosi. Ora abbiamo dei calciatori che andranno in nazionale, li aspettiamo e appena li riavrò tutti cercherò di preparare la partita al meglio”.

Centrocampo ricco: “Siamo in tanti in mezzo al campo, ma non serve di certo una motivazione ai ragazzi che giocano di meno. La carica viene da se quando si indossa la maglia dell’Inter. Ci aspettano 7 partite in 22 giorni, avremo bisogno di tutti”.

Neo-arrivati: “Klassen l’ho visto solamente nell’allenamento di rifinitura, ma la sua classe la conosco e come. Stessa cosa per Pavard. Ho scelto però di inserire Asllani, perché ci punto tanto e ho avuto poco modo di dargli minutaggio in queste gare”.