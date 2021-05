Inter, festa abusiva con Lukaku, Young, Perisic e Hakimi: 24 multati

Continua il clima di nervosismo in casa Inter. Dopo la vittoria per 3-1 contro la Roma, i giocatori dell’Inter si sono lasciati andare in qualche festeggiamento di troppo. Secondo alcune fonti, quattro tesserati nerazzurri avrebbero violato il coprifuoco per partecipare ad un evento in un hotel. Tra questi c’era anche Romelu Lukaku, che sembrerebbe essere l’indiziato numero uno.

La vittoria per 3-1 contro la Roma sembrava essere una semplice partita di fine stagione ma non è stato così. Il match contro i giallorossi ha visto due episodi che hanno destato nervosismo in casa Inter. Il primo riguarderebbe un battibecco tra Lautaro Martinez ed il tecnico Antonio Conte visto che l’argentino non avrebbe digerito la sostituzione con Pinamonti.

L’altro, invece, è riconducibile a ciò che è successo dopo l’incontro contro i capitolini. Infatti, quattro giocatori nerazzurri sarebbero stati beccati a partecipare in un evento in un hotel in centro Milano. Casualmente il tutto coincideva con il compleanno di Romelu Lukaku. Proprio il belga era uno dei presenti insieme a Hakimi, Perisic e Young.

Festa Inter, indagato solo Lukaku

I giocatori avevano diritto a cenare in hotel a tarda sera visto che avevano lasciato San Siro dopo mezzanotte. I quattro tesserati dovevano dormire nello stesso albergo eppure sono stati intercettati dalla polizia verso le tre di notte mentre tornavano a casa. I giocatori, quindi, hanno violato il coprifuoco imposto per le normative contro il COVID-19.

La polizia, tramite un comunicato, ha parlato dell’accaduto. All’interno, però, si fa riferimento solo a Lukaku e non agli altri tre giocatori. Oltre a loro, ci sarebbero state altre 23 persone ed il direttore del ristorante dell’hotel che avrebbe organizzato l’evento. Una soffiata anonima che avrebbe avvisato dell’evento a cui avevano partecipato i giocatori. Sabato c’è la sfida importante contro la Juventus e l’accaduto non farà di certo piacere alla società del Biscione.

