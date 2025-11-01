Inter e Napoli sulle tracce di Riyad Idrissi, talento del Cagliari

Il giovane talento del Cagliari, Riyad Idrissi, continua ad attirare l’interesse dei grandi club italiani. Nonostante la stagione difficile dei sardi, fermi all’ultimo posto in Serie A con zero vittorie nelle prime nove giornate, il 20enne ha mostrato qualità notevoli che non sono passate inosservate.

Idrissi, già seguito da Parma, Torino e Udinese, è ora nel mirino di Inter e Napoli, pronte a sferrare un possibile assalto in futuro. Il talento classe 2005 ha già dimostrato di sapersi adattare al calcio professionistico: nella stagione scorsa ha giocato in prestito al Modena, impressionando con le sue prestazioni e attirando l’interesse del Parma a gennaio, interesse però respinto dal direttore sportivo del Cagliari, Tommaso Giulini.

Il giovane ha anche avuto modo di lavorare con il nuovo allenatore del Cagliari, Fabio Pisacane, già suo tecnico nella squadra U19. In quella stagione, Idrissi ha totalizzato 4 gol e 4 assist in 33 presenze da terzino, dimostrando grande versatilità e continuità.

Nonostante le offerte respinte da Torino, Udinese e Genoa, l’interesse dei top club italiani non manca. Inter e Napoli sembrano in pole per il futuro, con i loro osservatori che continuano a monitorare da vicino il percorso del giovane talento.

Se Idrissi riuscirà a confermarsi in Serie A, potrebbe diventare una delle stelle emergenti del calcio italiano, pronto a fare il salto in una squadra di vertice.

