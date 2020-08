Inter, dietrofront: niente rinnovo per Borja Valero, addio definitivo

Borja Valero e l’Inter si diranno addio prima dell’inizio della prossima stagione. Saltata l’iniziale idea di un rinnovo contrattuale.

Partito sempre lontano dalla luce dei riflettori, Borja Valero anche quest’anno è riuscito a ritagliarsi il suo spazio. Fondamentale la sua presenza nella fase finale del campionato, quando l’ex viola ha dovuto sopperire, a seconda del caso, alle assenze di Vecino, Sensi e Gagliardini.

Per lui sempre un lavoro più che onesto, che piano piano lo ha portato a scalare le gerarchie di Conte, il quale più volte lo ha preferito a tanti altri che ad inizio stagione partivano prima di lui nelle gerarchie.

Quello che sta attuando l’Inter, però, è una vera e propria rivoluzione in uscita, nella quale “il sindaco” – così soprannominato Borja a Firenza – è anch’egli incluso. Niente rinnovo come si pensava. Borja da domani sarà libero di scegliersi un nuovo club.

Con lui andranno via anche Biraghi, Vecino e con ogni probabilità anche Skriniar e Gagliardini. Il tutto con nuovi profili già scelti che andranno a prendere il loro posto. A centrocampo Vidal e Tonali non sono mai stati così vicini. Per la retroguardia l’affare Kolarov è in chiusura e si continua a lavorare per Emerson Palmieri e Kumbulla.

Mai come questa volta Conte ha le idee chiare. Il tecnico vuole vincere e la società si è detta vogliosa di garantire al proprio tecnico un mercato low-cost ma all’altezza.

