Inter: D’Ambrosio positivo al Covid-19

L’esterno dell’Inter e della Nazionale aveva già saltato la sfifda contro il Torino per ragioni inizialmente imputate ad un semplice malessere fisico. Ieri il test che ha dato esito negativo.

Ci sono anche delle note stonate nella meravigliosa sinfonia che Antonio Conte sta componendo insieme alla sua Inter. Prima in classifica dopo il successo contro il Torino, la squadra nerazzurra dovrà ora fare a meno di Danilo D’Ambrosio. L’esterno, ex “granata” tra le altre cose, è risultato positivo al Covid-19 contestualmente al tampone effettuato ieri pomeriggio, come comunicato dalla stessa società nerazzurra:

“FC Internazionale Milano comunica che Danilo D’Ambrosio è risultato positivo al Covid-19 in seguito al test effettuato nella giornata di ieri. Il difensore nerazzurro è già in quarantena presso la propria abitazione. Il gruppo-squadra seguirà da ora le procedure previste dal protocollo sanitario”.

D’Ambrosio, inizialmente partito per Torino con tutta la squadra, ha fatto rientro a Milano con un’auto privata della società dopo aver accusato i primi sintomi. Per l’Inter si tratta dell’undicesimo caso di Covid in assoluto, l’unico costretto al momento in isolamento. Conte dovrà dunque fare a meno del proprio alfiere destro per le prossime due settimane. Se l’assenza è sopperibile, visto anche l’ottimo rendimento di forma tenuto da tutti i giocatori, in particolar modo Hakimi, resta la “bega” di dover rinunciare ad un elemento della rosa in una fase decisiva della stagione.

