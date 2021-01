Inter-Crotone Diretta tv-Streaming e probabili formazioni 03-01-2021

Domenica 3 gennaio alle ore 12:30 allo stadio Giuseppe Meazza di Milano si gioca Inter – Crotone, anticipo dela 15° giornata di Serie A. Il match sarà trasmesso in diretta e in esclusiva da Sky e in streaming su Sky Go e Now Tv.

Il 2021 della Serie A riparte da Milano, dove sarà l‘Inter ad aprire la prima giornata del nuovo anno. I nerazzurri ospitano il Crotone nel lunch match della 15° giornata di campionato. Senza pensare al mercato o a questioni societarie, gli uomini di Conte vanno alla ricerca dell’8° vittoria di fila. La squadra di Stroppa è penultima a 9 punti, ma ha chiuso il 2020 con la fodnamentale vittoria contro il Parma. Il match in diretta e in esclusiva su Sky e in streaming su Sky Go e Now Tv.

Aspettando che il mercato invernale possa portare qualche elemento utile e magari dare addio a qualcuno meno funzionale, l’Inter apre il 2021 della Serie A ospitando a San Siro il Crotone. Obiettivo dei nerazzurri e centrare l’8° vittoria consecutiva e scavalcare almeno per un paio d’ore, il Milan in vetta alla classifica. Il 2021 interista dovrà essere decisivo con Conte deve puntare allo Scudetto, altrimenti si racconterà di un biennio fallimentare.

Lo score del Crotone non racconta di un bel campionato finora. I calabresi sono penultimi a 9 punti in 14 giornate, con solo 2 vittorie, 3 pareggi e 9 KO. I 3 punti sono arrivati nella sfida salvezza contro lo Spezia e nell’ultima del 2020 contro il Parma. Poi i pari (unoprestigioso contro la Juventus per 1-1) con Torino e Udinese. Assieme al Parma, la squadra di Stroppa è il peggior attacco (solo 13 reti segnate) e la seconda peggior difesa (29 reti subite) assieme allo Spezia. Da tenere d’occhio la coppia d’attacco Messias e Nwankwo, autori rispettivamente di 5 e 4 gol in campionato.

Dove vedere Inter – Crotone in diretta tv e Streaming

Inter – Crotone si giocherà domenica 3 gennaio alle ore 12:30 allo stadio Giuseppe Meazza di Milano. Il match sarà trasmesso in diretta e in esclusiva da Sky sul canale Sky Sport Serie A (canale 202). La partita sarà disponibile anche in streaming su Sky Go per i clienti Sky e sulla piattaforma Now Tv.

Precedenti e statistiche di Inter – Crotone

Sono due i precedenti a San Siro per il Crotone, risalenti alle stagioni 2016/2017 e 2017/2018. Il primo incontro venne vinto 3-0 dai nerazzurri con doppietta di Icardi e gol di Perisic. Nella seconda partita della stagione successiva, i rossoblu pareggiarono coi padroni di casa. Vantaggio nerazzurro di Eder, ripreso da Barberis.

Probabili formazioni di Inter – Crotone

Si riducono gli indisponibili in casa Inter, che dovrà fare a meno solo di Vecino e di Pinamonti. Perso Nainggolan ritornato al Cagliari in prestito, Conte pare deciso di affidarsi al suo 11 migliore. Handanovic in porta, difesa con Bastoni, de Vrij e Skriniar. Sulle fascie, favoriti Young e Hakimi su Perisic e Darmian. In mezzo conferme per Vidal al posto di Gagliardini con gli inamovibili Barella e Brozovic. Davanti Lukaku e Lautaro Martinez. Panchina per Sensi, Eriksen e Sanchez.

Stroppa deve fare a meno del solo Rispoli e col dubbio Benali alle prese con un fastidio muscolare. Modulo confermato nel 3-5-2 con Cordaz tra i pali, difesa con Magallan, Marrone e Luperto. A centrocampo ballotaggi Petriccione e Zanellato e Vulic e Enrique assieme a Molina. Sugli esterni Pereira e Reca. In attacco Nwankwo e Messias.

INTER (3-5-2): HANDANOVIC, BASTONI, DE VRIJ, SKRINIAR, YOUNG, VIDAL, BROZOVIC, BARELLA, HAKIMI, LUKAKU, LAUTARO MARTINEZ

CROTONE (3-5-2). CORDAZ, MAGALLAN, MARRONE, LUPERTO, PEREIRA, MOLINA, PETRICCIONE, VULIC, RECA, NWANKWO, MESSIAS

