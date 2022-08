Inter-Cremonese 3-0, dichiarazioni post-partita Simone Inzaghi

Termina 3-0 per l’Inter la sfida contro la Cremonese valida per la quarta giornata del campionato di Serie A. Per i nerazzurri a segno Correa, Barella e Lautaro Martinez.

Sulla partita: “Sono molto felice. Questa partita non era affatto facile, contro una squadra che fin qui ha raccolto molto meno di quanto ha seminato. Ho apprezzato molto la prestazione dei ragazzi, sin da subito parsi determinati”.

La condizione degli attaccanti: “Il toro è entrato bene, ma in generale tutti gli attaccanti hanno fatto una buona prestazione. Correa è uscito per un problema ai flessori, ma non dovrebbero esserci problemi per lui”.

Testa giusta: “Stasera abbiamo fatto un’ottima prima parte di gara, che ci fa dimenticare la sconfitta con la Lazio più facilmente. Rispetto allo scorso anno abbiamo anche un punto in più. La nostra condizione sta crescendo”.

Simone Inzaghi, 46 anni, allenatore dell’Inter. Fonte foto: Facebook, profilo ufficiale Inter

Concentrazione: “Questo gruppo ha portato a casa due trofei lo scorso anno, lottando fino all’ultimo per lo scudetto. Queste cose non si ottengono per caso. Resta però il rimorso di aver lasciato una competizione così importante per strada, che la squadra ha voglia di andarsi a prendere. Inutile tornare sui vecchi discorsi”.

Difensore e mercato: “Non so niente della possibile cessione di Gosens. Quello che so è che ho assolutamente bisogno di un difensore. In questo tour di forza che ci aspetta non è possibile restare scoperti dietro. Per ora ho solo Fontanarosa in panchina, ragazzo che non faceva neanche il titolare lo scorso anno in Primavera.