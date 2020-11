Inter: patto Scudetto dopo la debacle di Madrid?

L’Inter di Conte vuole cambiare pagina dopo la debacle in casa contro il Rel Madrid. Il tecnico leccese ha voluto chiarirsi con i suoi giocatori ed è parsa un’iniezione importante per il gruppo.

La squadra ammirata a Reggio Emilia è lontana parente di quella vista in casa contro il Real Madrid. Maggiore grinta, voglia di correre, aggressività ed intensità. Tutte qualità riversate sul campo che hanno dato il dominio del campo all’Inter. Sassuolo spazzato via, irriconoscibile rispetto alle ultime partite giocate.

I giocatori hanno capito il patto con il loro tecnico. Tra questi Lautaro Martinez, protagonista della sfida di ieri con un assist per la prima rete di Sanchez.

Il retroscena riguarda gli spogliatoi, subito dopo il match giocato con il Real Madrid. Conte ha voluto riunire i suoi giocatori, parlare a quattr’occhi, cancellare l’approccio adottato in Champions League. Ora il suo cammino è tremendamente complicato, molto difficile vederla passare il turno.

Il confronto con il gruppo nello spogliatoio, con la parola che non è stata presa solo dal mister. Anche il capitano Handanovic è intervenuto. Nella precedente partita c’è stato un tradimento dell’atteggiamento, per quanto riguarda un tempo di gioco con il Torino. Il secondo match è sembrato altrettando e troppo remissivo. La squadra non ha seguito più le indicazioni del tecnico.

Ad Appiano giovedì c’è stata una revisione dell’intero match di Champions League. Il dialogo tra i giocatori è continuato, in maniera sempre più importante e costruttiva. Un clean sheet contro il miglior attacco del campionato è qualcosa di positivo.

Da questo momento c’è una nuova storia. Forse inizierà la vera stagione dei nerazzurri? Chi può dirlo, solo il tempo potrà certificarlo. Sicuramente c’è stata un’altra squadra scesa in campo a Reggio Emilia, con le sue propensioni all’aggressione e alla ripartenza veloce.

Ora testa a martedì prossimo, con un impegno da dentro o fuori contro il Monchengladbach

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS