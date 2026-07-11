Il calciomercato Inter ultim’ora live mette a segno il primo, storico colpo della sessione estiva, regalando a Cristian Chivu un rinforzo di caratura internazionale. È infatti virtualmente conclusa l’operazione che porta a Milano l’esterno offensivo Anan Khalaili, prelevato dall’Union Saint-Gilloise per una cifra monstre di 25 milioni di euro più bonus.

Il talento israeliano, sbarcato in città per sostenere le visite mediche e apporre la firma sul contratto triennale, rappresenta un innesto generazionale che accenderà la corsia destra nerazzurra. Ma Marotta e Ausilio non hanno intenzione di fermarsi qui e hanno già virato i propri radar sulla difesa.

Il duello infuocato con il Como per Chalobah

Chiuso il capitolo esterno, la priorità assoluta in Viale della Liberazione è diventata la retroguardia. L’Inter ha avviato contatti serratissimi con il Chelsea per Trevoh Chalobah, il centrale inglese da tempo nel mirino dei top club europei.

Sulle tracce del difensore dei Blues c’è però la forte concorrenza del Como, pronto a mettere sul piatto un’offerta vicina ai 35 milioni di euro per tentare il controsorpasso. L’Inter, forte del gradimento già espresso dal calciatore per il progetto nerazzurro, sta studiando la mossa decisiva per bruciare la concorrenza dei lariani ed evitare un rilancio d’asta pericoloso.

L’alternativa low-cost e la suggestione Lucumí

Se la pista Chalobah dovesse farsi troppo onerosa a causa delle pretese del Chelsea, la dirigenza interista ha già bloccato il piano B. Nelle ultime ore è tornato prepotentemente di moda il nome di Jhon Lucumí, solido difensore centrale del Bologna.

L’angolo di Discover: L’arrivo di Khalaili segna un record assoluto, trattandosi del primo calciatore israeliano a vestire la maglia dell’Inter nella storia del club. Questa unicità statistica, unita al duello rusticano di mercato con il Como per Chalobah, rende le prossime ore cruciali per l’assetto della rosa che Chivu guiderà nella prossima stagione.

I contatti con l’entourage dei difensori sono costanti. L’obiettivo della dirigenza è consegnare a Chivu il pacchetto arretrato al completo prima dell’inizio ufficiale del ritiro pre-campionato. Le prossime ore saranno decisive per capire chi affiancherà Bastoni e Pavard nella nuova difesa nerazzurra.