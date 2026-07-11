Il calciomercato Napoli novità entra ufficialmente nel vivo con un’accelerata improvvisa che promette di infiammare la piazza azzurra. Sotto la nuova guida tecnica di Massimiliano Allegri, il direttore sportivo Giovanni Manna sta portando avanti un piano strategico chiarissimo: sfoltire drasticamente la rosa per far spazio ai colpi ideali richiesti dall’allenatore per il suo scacchiere tattico.

La priorità assoluta di queste ore si chiama Exequiel Zeballos, l’esterno offensivo di proprietà del Boca Juniors. Il club azzurro ha rotto gli indugi mettendo sul piatto un’offerta da 9 milioni di euro per strapparlo subito agli argentini, anticipando la scadenza contrattuale di dicembre. Il talento classe 2002 ha già espresso il suo totale gradimento al trasferimento all’ombra del Vesuvio, rifiutando persino una ricca proposta da 20 milioni arrivata dal CSKA Mosca: vuole solo il Napoli.

Il piano epurazioni: si lavora a 25 cessioni

Per finanziare l’assalto definitivo a Zeballos e puntellare gli altri reparti, Manna deve prima completare una vera e propria operazione di sfoltimento. La rosa azzurra conta troppi elementi in esubero tra rientri dai prestiti e contratti pesanti: l’obiettivo è piazzare circa 25 calciatori per alleggerire il monte ingaggi e sbloccare lo spazio necessario per le entrate.

La linea della società: Il diktat societario per questa sessione estiva è chiaro: dare assoluta prevalenza alle uscite per mantenere un perfetto equilibrio economico-finanziario. Un dogma che sta spingendo il d.s. azzurro a lavorare senza sosta sui nodi più complessi della rosa.

Intrigo portieri e i movimenti in difesa: spunta Falcone

Oltre alla trequarti, le manovre del Napoli si concentrano sulla porta e sulla retroguardia. Con Vanja Milinkovic-Savic che continua a ricevere forti interessamenti dall’estero (con il Besiktas in forte pressing), Allegri valuta le alternative.

Nella lista dei sostituti monitorati da Manna, oltre ai profili di Matej Kovar e Guglielmo Vicario, nelle ultime ore è emerso con forza il nome di Wladimiro Falcone del Lecce, profilo assai gradito per affidabilità e conoscenza del campionato.

In difesa, l’obiettivo prioritario resta Mario Gila della Lazio. La trattativa è però serrata: il Napoli ha l’accordo di massima con il difensore spagnolo, ma deve fare i conti con la bottega carissima di Lotito e con il forte inserimento del Milan nelle ultime ore. Per questo motivo Manna tiene vive le alternative, tra cui il centrale del Bologna Jhon Lucumí.

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