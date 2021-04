Inter-Cagliari Diretta tv-Streaming e probabili formazioni 11-04-2021

Domenica 11 aprile alle ore 12:30 allo stadio Giuseppe Meazza di Milano si gioca Inter – Cagliari, lunch match della 30° giornata di campionato. La aprtita sarà trasmessa in diretta su Dazn ma sarà disponiible anche per i clienti Sky abbonati alla piattaforma.

Dopo la vittoria per 2-1 contro il Sassuolo nel recupero della 28° giornata, l’Inter torna in campo sempre a San Siro dove ospita il Cagliari, nel lunch match della 30° giornata. I nerazzurri devono poseguire la loro corsa verso il titolo e non possono permettersi passi falsi. Passi falsi non può farne nemmeno il Cagliari, in piena lotta per non retrocedere. La partita in diretta su Dazn e disponibile per i clienti Sky abbonati alla piattaforma.

L‘Inter è prima in classifica e viene da una serie di 10 vittorie consecutive: due elementi che farebbero pensare a una squadra in super forma, ma risultati a parte le recenti uscite dei nerazzurri hanno palesato grossi limiti degli uomini di Conte. Dopo alcuni match ben giocati soprattutto nel mese di febbraio (tra cui Lazio e Derby), l’Inter è nuovamente involuta nel gioco, nella mentalità e nella voglia di vincere. Da Parma in poi, i nerazzurri hanno collezionato prestazioni mediocri, salvate solo dall’ottenimento dei 3 punti.

Non un campionato felice per il Cagliari. L’avvicendamento stagionale tra Di Francesco e Semplici non ha portato i benefici sperati e i rossoblu sono ora in piena zona retrocessione. Terzultimo posto a 22 punti con uno score di 5 vittorie, 7 pareggi e 17 sconfitte (squadra più battuta del torneo dopo il Crotone ultimo). I sardi arrivano da 3 KO di fila (Verona, Spezia, Juventus), e per l’ultimo risultato utile bisogna risalire a pià di 1 mese fa, al 2-2 contro la Sampdoria.

Dove vedere Inter – Cagliari in diretta tv e streaming

Inter – Cagliari si giocherà domenica 11 aprile alle ore 12:30 allo stadio Giuseppe Meazza di Milano, match valido per la 30° giornata di campionato. La partita sarà trasmessa in diretta da Dazn sul canale Dazn 1 (canale 209). Il match sarà disponibile anche per i clienti Sky con abbonamento Sky/Dazn.

Precedenti e statistiche di Inter – Cagliari

Secondo confronto stagionale tra Inter e Cagliari. Il match d’andata di questo campionato giocato alla Sardegna Arena terminò 3-1 in favore dei nerazzurri. Vantaggio sardo di Sottil, ribaltato da Barella, D’Ambrosio e Lukaku. L’ultimo precedente a San Siro risale al campionato 2019/2020 e finì 1-1. Vantaggio di Lautaro Martinez, pareggiato da Nainggolan.

Probabili formazioni di Inter – Cagliari

Conte dovrà fare a meno dello squalificato Barella e degli indisponibili Kolarov e Perisic. Per il resto difficile che il tecnico nerazzurro faccia turnover. Handanovic tra i pali, difesa con Skriniar, de Vrij e Bastoni (che rientra dalla squalifica). Sugli esterni Hakimi a destra, ballottaggio a sinistra tra Darmian e Young. A centrocampo rientra Brozovic con Eriksen e Gagliardini, favorito su Sensi e Vecino per sosttuire Barella. In attacco Lautaro Martinez e Lukaku.

Semplici deve fare a meno di Tramoni, Rog, Sottil, Ceppitelli e Cragno. I rossoblu dovrebbero schierare il 3-5-2 con Vicario in porta, Rugani, Godin e Walukiewicz in difesa. Mediana con Nainggolan, Marin e Duncan, con Nandez e Lykogiannis sugli esterni. In attacco Pavoletti e Joao Pedro.

INTER (3-5-2): Handanovic, Bastoni, de Vrij, Skriniar, Young, Eriksen, Brozovic, Gagliardini, Hakimi, Lautaro Martinez, Lukaku

Cagliari (3-5-2): Vicario, Rugani, Godin, Walikiewicz, Lykogiannis, Nainggolan, Marin, Duncan, Nandez, Joao Pedro, Pavoletti

Migliori Bookmakers AAMS