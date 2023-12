Video Gol Highlights Inter-Bologna 1-2 e Sintesi 20-12-2023

Video Gol e Highlights di Inter-Bologna 1-2, ottavi di finale di Coppa Italia 2023/24: Carlos Augusto la apre, ma Beukema e Ndoye ribaltano la contesa

Gli uomini di Inzaghi non riescono a passare ai quarti di finale. Ad affrontare la Fiorentina ai quarti di finale ci sarà il Bologna.

La squadra di Motta ha fatto entrare i pezzi forte nell’ultima parte di gara ed hanno fatto la differenza. Grande prestazione dei rossoblu che possono iniziare a sperare di portare a casa un trofeo in questa stagione!

Inter-Bologna, ottavi di finale di Coppa Italia 2023/24

Sintesi di Inter-Bologna 1-2 :

Partita che vede i padroni di casa comandare subito il gioco con il possesso palla. Al quinto minuto occasione importante costruita dai nerazzurri con Martinez servito in area che effettua un colpo d’arte marziale e serve Arnautovic, il quale non riesce a girare la sfera in porta. L’azione, di conseguenza, sfuma.

All’ottavo è il turno di Klaassen che esplode un destro dai 20 metri, ma Ravaglia ci mette i pugni. Tre minuti più tardi il destro dal limite dell’area di Asllani termina abbondantemente alto sopra la traversa!

Poco dopo il decimo prima occasione per i rossoblu. Da un cross di Lykogiannis sulla sinistra, Fabbian arriva sul pallone e con il tacco manda la sfera di poco fuori sulla destra di Audero.

A metà del primo tempo su cross da calcio d’angolo, la palla per poco non viene deviata da Frattesi in porta. Lo stesso centrocampista azzurro è protagonista, qualche minuto dopo, quando devia un cross basso e potente di Carlos Augusto. La palla, indirizzata verso la porta, viene deviata da Ravaglia attento in copertura.

Primo tempo che termina in parità tra le due formazioni.

Al settimo minuto della ripresa nerazzurri pericolosi. Recupero palla nella metà campo avversaria, per via di un errore in disimpegno di Aebischer, con Frattesi che serve Asllani. Quest’ultimo passa la sfera ad Arnautovic, il quale finta il passaggio a Martinez, poi calcia con il sinistro spedendo la sfera fuori di pochissimo!

Al ventesimo della ripresa, dopo un consulto con il VAR, l’arbitro La Penna concede un calcio di rigore per i nerazzurri per fallo di mano di Corazza su azione da sinistra. La battuta di Martinez viene intuita da Ravaglia! Punteggio rimane fermo sullo 0-0.

Un minuto più tardi occasione per Arnautovic che calcia dal limite, ma il suo tiro viene sporcato da Beukema e termina fuori.

Verso la mezz’ora una bella azione dei nerazzurri alla mano, con pallone che termina sui piedi di Carlos Augusto, il cui tiro viene deviato da Saelemaekers e termina fuori!

A dieci minuti dal termine Lykogiannis sulla sinistra va via, effettua un cross, sul quale interviene al volo Saelemaekers che non trova la porta, spedendo la sfera alta sopra la traversa!

Quando mancano meno di cinque minuti, azione per i nerazzurri, con Dimarco che entra in area e con la punta indirizza la sfera sotto la traversa, ma trova Ravaglia attento ad alzare in corner!

Al quinto minuto di recupero, azione con palla al piede di Sensi, il quale prova la conclusione dal limite dell’area, con palla che termina alta sopra la traversa!

Fine dei tempi regolamentari, Si va ai supplementari.

VANTAGGIO DELL’INTER! Al secondo minuto da calcio d’angolo battuto da Dimarco il pallone arriva al centro, dove Carlos Augusto stacca di testa indisturbato per il vantaggio nerazzurro!

Due minuti più tardi azione di contropiede per i padroni di casa. Thuram serve Barella, il quale avanza, si avvicina all’area di rigore, calcia fuori di poco!

Poco dopo il centesimo minuto un calcio di punizione di Lykogiannis, il pallone termina sulla testa di Fabbian il quale non riesce a girare la sfera in maniera precisa.

Al quinto minuto del secondo tempo supplementare Ndoye prova una conclusione da posizione defilata, ma la sfera termina sull’esterno della rete.

PAREGGIO DEL BOLOGNA! Calcio d’angolo di Lykogiannis, colpo di tacco di Zirkzee, il pallone arriva a rimorchio per Beukema che gira in porta battendo Audero!

VANTAGGIO DEL BOLOGNA! Clamorosa azione di Zirkzee che salta con un tunnel un avversario, serve sulla corsa Ndoye, il quale avanza e davanti ad Audero lo scavalca con un preciso colpo sotto!

Un traversone di Darmian dalla fascia, Pavard colpisce debolemente tra le braccia di Ravaglia. Dopo una rimessa lunga di Carlos Augusto, Darmian calcia al volo ma termina alto!

Fischio finale dell’arbitro con la clamorosa qualificazione del Bologna ai quarti di finale!

Highlights e Video Gol di Inter-Bologna 1-2 :

Tabellino di Inter-Bologna 1–2 :

INTER (3-5-2): Audero; Bisseck (90′ st Pavard), Acerbi, Bastoni (74′ st Barella ); Darmian, Frattesi, Asllani (83′ st Sensi), Klaassen (74′ st Barella), Carlos Augusto; Martinez (98′ st Mkhitarian), Arnautovic (74′ st Thuram). Allenatore: Inzaghi

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Corazza (76′ st De Silvestri), Lucumì (99′ st Calafiori), Beukema, Lykogiannis; Aebischer, Moro (69′ st el Azzouzi); Saelemaekers (85′ st Ndoye), Fabbian, Urbanski; van Hooijdonk (85′ st Zirkzee). Allenatore: Motta

Arbitro: Federico La Penna (Roma)

Marcatori: 92′ st Carlos Augusto (I), 112′ st Beukema (B), 116′ st NDoye (B)

Assist: 92′ st Dimarco (I), 112′ st Zirkzee (B), 116′ st Zirkzee (B)

Ammoniti: Lykogiannis (B), van Hooijdonk (B), Fabbian (B), Bisseck (I), Darmian (I), Pavard (I), Barella (I)

Espulsioni: –