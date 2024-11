Inter: Bisseck rinnova fino al 2029, per il tedesco ingaggio aumentato da 700 mila euro a 1 milione e mezzo a stagione.

Inter, Bisseck rinnova fino al 2029.

Nonostante il campionato sia fermo per l’ultima sosta dell’anno delle nazionali, la dirigenza nerazzurra continua a lavorare sotto banco sul tema rinnovi con l’obiettivo di blindare i propri gioielli. Se nell’ultima sosta era toccato al rinnovo di Barella questa volta a prolungare il proprio contratto è stato il difensore tedesco, Yann Bisseck.

Quest’ultimo, arrivato dall’ Aarhus l’anno scorso per una cifra vicina ai 7 milioni e mezzo di euro, è diventato sempre più centrale nei progetti nerazzurri e in quelli di Simone Inzaghi. Il tedesco ha, infatti, dimostrato di poter essere utile nelle rotazioni del mister facendosi trovare pronto all’occorrenza e collezionando anche prestazioni importati in Champions League contro avversari del calibro di Manchester City e Arsenal.

Ecco perché Beppe Marotta, insieme ai vertici dirigenziali nerazzurri, ha ritenuto maturo il tempo di ritoccare l’ingaggio del calciatore, proponendo un prolungamento contrattuale fino a giungo 2029. Termini che sono stati prontamente accettati dal calciatore e dal suo entourage e che hanno condotto le due parti alla fumata bianca. Una mossa molto importate dunque per i nerazzurri che hanno dato modo di intendere di puntare molto sul proprio tesserato anche in ottica futura visto le carte d’identità di Acerbi e De Vrij, proprio per questo non è da escludere che Bisseck possa trovare sempre più spazio nella retroguardia nerazzurra anche nelle prossime stagioni.

Seguici su Telegram Rimani aggiornato sulle ultime novità, i Pronostici Scommesse e i migliori Bonus Bookmaker. Seguici (Gratis!)

Copyright © stadiosport.it - È vietata la riproduzione di contenuti e immagini, in qualsiasi forma.