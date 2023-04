Inter-Benfica, conferenza stampa pre-partita Simone Inzaghi

Un Simone Inzaghi molto motivato quello che si è presentato al consueto appuntamento con la conferenza stampa pre-partita. Tanti gli argomenti analizzati dal tecnico in vista del match che i suoi affronteranno nel ritorno dei quarti di finale contro il Benfica.

Focus Benfica: “Analizzare i punti per strada in campionato è una cosa che in questo momento non conta. Nella nostra testa c’è solo il Benfica. I portoghesi stanno vivendo il primo periodo di flessione stagionale, ma ciò non significa che sono in crisi. La gara di domani sarà una battaglia”.

Errori da non commettere: “Il Benfica corre molto e riesce a coprire bene il campo grazie a una grande intensità. L’errore che non dobbiamo commettere è lasciare loro spazi liberi da attaccare”.

Critiche: “Sono abituato alla pressione. Mi davano a un passo dall’esonero anche prima di Barcellona e Porto. Se questa cosa è di buon auspicio per la squadra ben venga. L’importante e non toccare i calciatori”.

Simone Inzaghi, 46 anni, allenatore dell’Inter. Fonte foto: Facebook, profilo ufficiale Inter

Attacco carente: “Voglio che i miei attaccanti stiano tranquilli. Il gol arriverà perché la squadra crea e sa di poter giocare ad armi pari contro chiunque”.

Battuta su Gallagher: “Mi fa piacere lui voglia l’Inter in finale contro il City perché non ci teme. È anche il nostro auspicio questo”.