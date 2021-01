Inter – Benevento Diretta tv-streaming e probabili formazioni 30-01-2021

Sabato 30 gennaio alle ore 20:45 allo stadio Giuseppe Meazza di Milano si gioca Inter – Benevento, match valido per la 1°giornata del girone di ritorno del campionato di Serie A. La partita sarà trasmessa in diretta su Dazn e sarà disponibile anche per gli abbonati Sky.

Dopo il successo nel Derby di Coppa Italia contro il Milan, l’Inter ospita a San Siro il Benevento nella 1° giornata del girone di ritorno del campionato. I nerazzurri si trovano a -2 dai rossoneri capolisti e vogliono ritrovare i 3 punti in campionato dopo il pari di Udine nello scorso turno. La squadra di Filippo Inzaghi viene dal pari contro il Torino e non vince in campionato dall’Epifania, contro il Cagliari. Il match in diretta su Dazn e disponibile anche per gli abbonati Sky.

Il 2-1al Milan nei quarti di finale di Coppa Italia dovrebbe dare la giusta spinta agli uomini di Conte, impegnati in un febbraio complicatissimo per impegni del calendario. Dopo la gara di campionato contro il Benevento, i nerazzurri sono attesi dalla doppia semifinale in Coppa Italia contro la Juventus, con in mezzo la gara di Firenze contro la Fiorentina.

A concludere questo miniciclo la sfida con la Lazio e il 21 febbraio il Derby di ritorno in campionato. Un mese che dirà tanto se non tutto sulle chance nerazzurre di avere una stagione positiva.

Come neopromossa il Benevento di Inzaghi sta avendo un ruolino di marcia notevole, molto al dì sopra della quota salvezza a metà campionato. I campani infatti sono 11° a 22 punti, a +8 sulla zona retrocessione. Le Streghe poi offrono un calcio offensivo e propositivo, che difetta in difesa ma con un approccio all’attacco, anche per una buona qualità del reparto avanzato.

Dove vedere Inter – Benevento in diretta tv e streaming

Inter – Benevento si giocherà sabato 30 gennaio alle ore 20:45 allo stadio Giuseppe Meazza di Milano, gara valida per la 1° giornata di ritorno del campionato di Serie A. La partita sarà trasmessa in diretta su Dazn e sarà disponibile anche per gli abbonati Sky sul canale Dazn1 (canale 209).

Precedenti e statistiche di Inter – Benevento

Questo sarà il terzo confronto a San Siro tra campionato e Coppa Italia tra Inter e Benevento. L’ultimo confronto in campionato risale alla stagione 2017/2018 quando l’Inter si impose per 2-0 sui campani con le reti di Skriniar e Ranocchia. Il secondo confronto fu nella Coppa Italia 2018/2019, con una vittoria dell’Inter per 6-2.

Probabili formazioni di Inter – Benevento

Antonio Conte potrebbe varare un discreto turnover in vista della semifinale di Coppa Italia contro la Juventus di martedì. L’unico indisponibile resta l’infortunato D’Ambrosio. Handanovic tra i pali, in difesa dovrebbe riposare de Vrij, con la lina arretrata composta da Ranocchia, Bastoni e Skriniar.

Sugli esterni Hakimi sicuro titolare vista la squalifica in Coppa Italia, con Young favorito sulla sinistra. In mezzo al campo Eriksen dovrebbe avere una chance da titolare, assieme a Barella e uno tra Vidal e Gagliardini, con l’italiano in vantaggio. In attacco Lukaku (squalificato anche lui in Coppa Italia) e Lautaro Martinez.

Inzaghi deve fare a meno dello squalificato Sau e degli indisponibili Volta, Letizia, Moncini, Tuia e Maggio. L’allenatore campano recupera Schiattarella in mediana. Confermato il 4-3-2-1 con Montipò tra i pali, Improta, Caldirola, Glik e Barba in difesa. A centrocampo Schiattarella con Ionita e Hetemaj. Davanti Lapadula supportato da Caprari e Viola. Panchina per Roberto Insigne.

INTER (3-5-2): HANDANOVIC, BASTONI, RANOCCHIA, SKRINIAR, YOUNG, BARELLA, ERIKSEN, GAGLIARDINI, HAKIMI, LAUTARO MARTINEZ, LUKAKU

BENEVENTO (3-4-2-1): MONTIPO, IMPORTA, GLIK, CALDIROLA, BARBA, IONITA, SCHIATTARELLA, HETEMAJ, VIOLA, CAPRARI, LAPADULA

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS