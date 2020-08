Inter-Bayer Leverkusen, dichiarazioni post-partita Conte: “Partita giocata in maniera eccellente, non ci poniamo limiti”

Termina 2-1 per l’Inter il match contro il Bayer Leverkusen, valido per l’accesso alle semifinali d’Europa League. Per i nerazzurri a segno Barella e il solito Lukaku. Al Bayer Leverkusen non basta la rete di Havertz.

Un Antonio Conte molto soddisfatto ha così analizzato il match nel post-partita: “I ragazzi hanno disputato un’eccellente partita, sono davvero felice di ciò che ho visto in campo. Avremmo meritato un risultato anche più largo. Se avessimo concretizzato almeno una delle tante occasioni da gol avremmo gestito la partita in maniera ancora più tranquilla”.

Punti di forza: “Già in partenza eravamo consapevoli del fatto che loro venissero a pressare alto. Questo fa sì che si possa focalizzare l’attenzione sulle cose da fare o non fare durante l’allenamento, per evitare di perdere palloni sanguinosi. Il lavoro tattico fatto è stato ottimo, bravissimi anche noi nel pressing e nella gestione del pallone”.

Antonio Conte, 51 anni, allenatore dell’Inter

Semifinale raggiunta: “Siamo molto orogliosi, giocare una semifinale di Europa League è una cosa che non capita a tutti, ma non ci poniamo limiti. Vogliamo arrivare fino in fondo alla competizione, senza lasciare rimorsi per strada”.

Su Lukaku: “Impressionante come si sta esprimendo quest’anno, mai prima ha fatto così bene. Chiaramente di questo va dato molto merito ai suoi compagni, capaci di far emergere al meglio le sue qualità”.

