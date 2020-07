Inter: Barella salta Verona e Torino

Brutta grana in casa Inter, Nicolò Barella si ferma. Per lui risentimento muscolare. Previste 2 settimane di stop.

“Nicolò Barella si è sottoposto questa mattina a esami strumentali, dopo il risentimento muscolare che gli ha impedito di essere a disposizione per la gara contro il Bologna”.

Gli accertamenti hanno evidenziato una distrazione muscolare agli adduttori della coscia destra. Le sue condizioni saranno rivalutate la prossima settimana”.

Con questo comunicato, emesso attraverso il sito ufficiale, l’Inter annuncia l’esito dell’infortunio rimediato da Nicolò Barella. Previste due settimane di stop.

Una brutta notizia per Antonio Conte, che poco dopo aver ritrovato Brozovic e Vecino si ritrova nuovamente con una pedina fondamentale in meno nell’affrontare le prossime 3 partite (Hellas Verona, Torino e Spal).

L’obbiettivo del centrocampista italiano è quello di poter provare a tornare in campo il 19 luglio, giorno in cui l’Inter dovrà affrontare la Roma. In una gara che potrebbe essere già decisiva per la matematica qualificazione alla prossima edizione della UEFA Champions League.

