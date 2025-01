Video Gol Highlights Inter-Atalanta 2-0: Sintesi 02-01-2025

Video Gol e Highlights Inter-Atalanta 2-0, semifinale di Supercoppa italiana 2024: la doppietta i Dumfries va volare i milanesi alla finale!

Due splendide giocate dell’esterno olandese regalano il passaggio alla finale agli uomini di Inzaghi. Gasperini ha voluto fare turnover, ha inserito i pezzi da novanta troppo tardi. La formazione bergamasca ha fatto fatica ad entrare in partita, nonostante alcune occasioni e una rete annullata. Vanno avanti con merito i campioni d’Italia che attendono domani la vincente della seconda semifinale.

Inter-Atalanta, semifinale di Supercoppa Italiana

Sintesi di Inter-Atalanta 2-0

Appena due minuti dal fischio d’inizio dell’arbitro e i campioni d’Italia in carica si rendono subito pericolosi. Mkhitaryan riceve uno splendido pallone in area, ma la sua conclusione è murata da un difensore.

Al decimo minuto occasione importante per gli uomini di Inzaghi! Martinez si trova un buon pallone vicino alla portadopo un calcio di punizione, calcia forte verso l’incrocio, ma con una grande prodezza risponde Carnesecchi!

Un minuto più tardi ancora milanesi in avanti. Da calcio d’angolo Bisseck mostra buone abilità, ma il suo tiro termina fuori sopra la traversa!

Poco dopo il quarto d’ora prima vera occasione da rete per la Dea! Scalvini si trova un pallone libero in area, dopo un errore di Bastoni, ma non riesce a colpire in maniera decisa e manda la sfera centralmente tra le braccia di Sommer!

Al ventesimo minuto, lancio in profondità che pesca Martinez, il quale colpisce con il destro, ma trova la risposta del portiere, sulla respinta si avventa Dimarco, ma la sua conclusione è debole e viene respinta nuovamente dall’estremo difensore bergamasco.

Un minuto più tardi, su calcio d’angolo, la sfera termina a Martinez all’intero dell’area, il quale prova una conclusione al volo, ma la sfera termina di poco alla sinistra di Carnesecchi!

Verso la mezz’ora di gioco su di un cross proveniente dall’esterno, Davide Zappacosta arriva a colpire di testa, ma la sfera termina di poco fuori.

Quando mancano meno di dieci minuti al termine, Kolasinac prova a colpire un pallone al limite dell’area dopo una manovra avvolgente, ma la sua conclusione viene deviata dai difensori avversari in angolo.

Errore di Samardzic nell’impostazione, Mkhitaryan conquista un pallone, serve Thuram, il quale di prima passa a Martinez. L’attaccante argentino prova una conclusione dal limite dell’area, ma termina abbondantemente alta sopra la traversa.

A tre minuti dal termine del tempo regolamentare, bella manovra degli uomini di Inzaghi con Barella che serve Martinez scattato in area di rigore. L’attaccante argentino effettua un colpo di tacco per Dumfries il quale avanza verso la porta ma non riesce a concludere in tempo. Sull’episodio, però, ci sono delle proteste dei milanesi, che lamentano un fallo ai danni dell’olandese. L’arbitro, però, era in posizione ottima ed ha giudicato non rilevabile il contatto tra i due.

Allo scadere della prima frazione, Brescianini prova a colpire di testa su di un cross proveninente dalla zona sinistra della zona d’attacco, ma la sfera termina fuori.

L’arbitro Chiffi fischia la fine della prima frazione sul punteggio a reti bianche. Ripresa che inizia con gli uomini di Inzaghi ancora pericolosi. Al secondo minuto Dimarco riceve la sfera sul limite, ma la sua conclusione viene murata.

VANTAGGIO DELL’INTER! Pallone che rimbalza dopo una serie di batti e ribatti, arriva nella zona di Denzel Dumfries, il quale con una rovesciata colpisce la sfera e la manda nell’angolo basso!

Dea che prova ad avanzare con i suoi uomini, che si passano il pallone ma non riescono a trovare un varco nella difesa avversaria

RADDOPPIO DELL’INTER! Azione di contropiede degli uomini di Inzaghi, con pallone che arriva a Dumfries che con il piatto riesce a colpire sotto la traversa! Nulla da fare per Carnesecchi!

Azione di contropiede pericolosa per il 3-0. Dimarco serve Bastoni sulla fascia sinistra, il difensore nerazzurro s’invola verso l’area, si accentra e la sua conclusione viene deviata in angolo.

Dimarco crossa al centro, in maniera pericolosa, BIsseck anticipa Martinez e manda la sfera a lato di poco. Dopo un ennesimo pallone perso dalla Dea, Dimarco avanza e serve MArtinez tutto solo contro il, portiere ma si fa ipnotizzare da quest’ultimo!

Verso la mezz’ora annullamento per fuorigioco di una rete segnata da Ederson per la Dea. Il centrocampista brasiliano è stato bravo ad inserirsi e colpire da dentro l’area nell’angolo basso. Nulla ha potuto il tentativo di Dimarco di deviare la sfera! Ma tutto annullato, si ricomincia sul 2-0 per i milanesi!

Carlos Augusto serve Martinez sull’altro lato del campo, vicino alla porta, ma viene anticipato all’ultimo da un difensore bergamasco.

Quando mancano meno cinque minuti al termine Darmian prova un colpo di testa al centro dell’area, ma non riesce ad essere pericoloso dalle parti di Carnesecchi.

Al novantesimo tripla occasione per la Dea. Prima Brescianini riceve la sfera al limite dell’area, calcia con il sinistro, con pallone deviato da De Vrij di poco sopra la traversa. Sul corner seguente prima Lookman di testa colpisce davanti al portiere, bloccato, poi anche Djimsiti ancora bloccato!

In pieno recupero Martinez calcia forte dal limite dell’area, con pallone largo sulla destra. Al sesto minuto di recupero un pallone calciato da Frattesi non trova la porta e termina sul fondo.

L’arbitro Chiffi, con il triplice fischio, determina la fine dell’incontro.

Highlights e Video Gol di Inter-Atalanta 2-0

Tabellino di Inter-Atalanta 2-0

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, de Vrij, Bastoni (67′ Carlos Augusto); Dumfries, Barella (81′ Frattesi), Calhanoglu (68′ Asllani), Mkhitaryan, Dimarco (76′ Darmian); Thuram (46′ Mehdi Taremi), Lautaro. All. Inzaghi.

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Kossounou (68′ Palestra), Hien, Kolasinac; Zappacosta, de Roon, Scalvini (62′ Djmsiti), Ruggeri (56′ Ederson); Brescianini; Samardzic (56′ De Kateleare), Zaniolo (56′ Lookman). All. Gasperini.

ARBITRO: Chiffi (Padova)

GOL: 49′ Dumfries (I), 61′ Dumfries (I),

ASSIST: –

AMMONITI: 29′ Giorgio Scalvini (A), Carlos Augusto (I)

ESPULSIONI: –

NOTE: nessun minuto concesso al termine del primo tempo, sei nella ripresa

