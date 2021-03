Inter-Atalanta Diretta tv-Streaming e probabili formazioni 08-03-2021

Lunedì 8 marzo alle ore 20:45 allo stadio Giuseppe Meazza di Milano si gioca Inter – Atalanta, posticipo valido per la 26° giornata di campionato. Il match sarà trasmesso in diretta e in esclusiva da Sky e in streaming su Sky Go e Now Tv.

L’Inter ospita a San Siro la temibile Atalanta di Gasperini e va alla ricerca della settima vittoria di fila, per consolidare il primato e tenere a distanza Milan e Juventus. Gli ospiti arrivano a Milano con 4 vittorie di fila in campionato, con la possibilità di portarsi a -7 dagli uomini di Conte. La partita sarà trasmessa in diretta e in esclusiva da Sky e in streaming su Sky Go e Now Tv.

Dopo la vittoria più sofferta del previsto contro il Parma nell’ultimo turno infrasettimanale, l’Inter va in scena nel posticipo della 26° giornata di campionato ospitando un avversario temibile come l’Atalanta.

Gli uomini di Gasperini sono probabilmente uno dgli ultimi ostacoli importanti per l’11 di Conte, con un calendario che si farà meno proibitivo nelle prossime settimane. Per continiare la lotta al titolo, l’Inter dovrà non perdere capacità di gioco, mentalità di vittoria e spirito di squadra.

L’Atalanta arriva a San Siro forte di 4 vittorie di fila e il quinto posto a quota 49 punti. Una vittoria contro l’Inter permetterebbe agli orobici non solo di agganciare la Juventus al terzo posto, ma anche di avvicinare la stessa Inter portandosi a -7.

La stagione dei bergamaschi è finora positiva e in linea con le ultime stagioni da protagonista. In piena zona Champions in campionato, in finale di Coppa Italia e con un ottavo di ritorno di Champions contro il Real Madrid da potersi giocare. La squadra di Gasperini è attualmente il secondo miglior attacco (60 gol fatti) e la quinta miglior difesa (32 gol subiti).

Dove vedere Inter – Atalanta in diretta tv e streaming

Inter – Atalanta si giocherà lunedì 8 marzo alle ore 20:45 allo stadio Giuseppe Meazza di Milano, partita valida per la 26° giornata di campionato. Il match sarà trasmesso in diretta e in esclusiva da Sky sul canale Sky Sport Serie A (canale 202). La partita sarà disponibile anche in streaming su Sky Go e sulla piattaforma Now Tv.

Precedenti e statistiche di Inter – Atalanta

Seconda sfida stagionale tra Inter e Atalanta. Nell’andata del campionato giocata al Gewiss Stadium, la partita terminò 1-1. Inter in vantaggio con Lautaro Martinez, pari atalantino com Miranchuk. L’ultimo precedente a San Siro risale all’ultima giornata del girone d’andata dello scorso campionato. Anche in quel caso la partita terminò sull’1-1, con reti di Lautaro Martinez e Gosens. L’Atalanta viene da due pari consecutivi a San Siro con l’Inter, l’ultima vittoria interista risale alla stagione 2017/2018, quando l’Inter di Spalletti si impose 2-0.

Probabili formazioni di Inter – Atalanta

Tutti disponibili per Antonio Conte tra campo e panchina e pochissimi dubbi di formazione. Difficilissimo che il tecnico interista operi turn over, affidandosi all’11 collaudato. Unica variazione rispetto a Parma è il ritorno da titolare di Lautaro Martinez.

Quindi Handanovic tra i pali, difesa con Bastoni, de Vrij e Skriniar. Sugli esterni Hakimi e Perisic, a centrocampo Brozovic e Barella. Potrebbe esserci un ballottaggio last minute Eriksen – Vidal ma il danese è favorito. In attacco Lautaro Martinez e Lukaku.

Gasperini deve fare a meno di Hateboer e Sutalo, ma recupera per la panchina Kovalenko e Lammers. De Roon torna dalla squalifica, Toloi ritrova il posto in difesa. 3-4-2-1 con Sportiello in porta, Djimsiti, Romero e Toloi in difesa. Sugli esterni Gosens e Maehle, a centrocampo Freuler e De Roon. Pessina davanti a Muriel e Zapata. Ilicic, Pasalic, Miranchuk e Malinovskyi dalla panchina.

INTER (3-5-2): HANDANOVIC, BASTONI, DE VRIJ, SKRINIAR, PERISIC, BARELLA, BROZOVIC, ERIKSEN, HAKIMI, LAUTARO MARTINEZ, LUKAKU

ATALANTA (3-4-2-1): SPORTIELLO, DJIMSITI, ROMERO, TOLOI, GOSENS, FREULER, DE ROON, MAEHLE, PESSINA, MURIEL, ZAPATA

