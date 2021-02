Inter, altro infortunio per Sensi: torna dopo Pasqua?

Non c’è pace per il centrocampista azzurro che si ferma nuovamente in allenamento e alza bandiera bianca per il derby.

Quello stralcio di partita, in Coppa Italia, contro la Juventus, sembrava potesse essere il lento inizio della seconda avventura neroazzurra di Stefano Sensi dopo tanti mesi passati lontano dai campi a curare la propria condizione fisica.

Sembrava che l’incubo fosse finito e che Sensi potesse, pian piano, riabituarci a giocate illuminanti che avrebbero potuto suscitare l’interesse di Roberto Mancini e della Nazionale. Invece non sarà così.

Durante un’amichevole contro il Vis Nova Giussano, il fisico di Sensi è tornato a non reggere lo sforzo fisico e ha costretto il ragazzo a fermarsi a causa di un affaticamento muscolare che lo mette fuori gioco per il derby di Milano di questo weekend.

Il derby era, verosimilmente, il traguardo perfetto per rivedere un Sensi in condizione ottimale, invece questo ennesimo stop rinvia le speranze neroazzurre su un giocatore che, nelle poche volte in cui è stato impiegato, aveva dimostrato un talento devastante.

I 4 gol e 3 assist nelle prime 7 partite appena trasferito all’Inter, avevano messo tutti d’accordo sull’infinita qualità tecnica che il ragazzo ha dimostrato di avere.

Giocate illuminanti, gol pregevoli e paragoni pesanti che sembravano il preludio di una carriera di altissimo livello.

Eppure, per adesso, non sarà così. Stefano Sensi si ferma ancora e questa volta il rientro dovrebbe essere previsto per Pasqua.

Con la speranza che questa volta il rientro possa essere duraturo e definitivo.

